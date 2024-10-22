Uyuşturucu taşıyan Büyükelçilik personelinin işine son verildi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Minsk Büyükelçiliği'nde görevli personelin Türkiye'ye uyuşturucu kaçırırken yakalandığını ve işine son verildiğini açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 12:08, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 12:09
Keçeli, Minsk Büyükelçiliği'nde görevli sözleşmeli personelin 2023 yılında Türkiye'ye uyuşturucu kaçırırken yakalandığını ve olayın ardından söz konusu kişinin işine son verildiğini duyurdu.
Keçeli, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Olayda kullanılan aracın Minsk Büyükelçiliğimize ait olduğu bilgisi doğru değildir. Söz konusu otomobil, olaya karışan kişinin şahsi aracıdır. Haberlerde bahsedilen diğer 2 kişinin ise Bakanlığımızla ilişkisi bulunmamaktadır."