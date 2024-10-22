Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 12:41, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 13:25
D.B. ile Efe Ö. arasında Zafer Sokak'ta başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Tarafların yakınlarının da katıldığı kavgada Efe Ö, Ramazan Batur'u (48) bıçakladı.
Ağır yaralanan Batur, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayda yaralanan D.B, B.B, Ö.Ö. ve N.P. de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüpheli Efe Ö. ise polislerce kısa sürede yakalandı.