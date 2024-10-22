Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Lapseki ilçesi Umurbey beldesi Orman Deposu mevkisindeki ormanlık alanda 20 Ekim'de çıkan yangına 4 uçak, 2 helikopter ile havadan, 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personelle karadan müdahale edilmişti. Alevler ekiplerin çabalarıyla söndürülerek soğutma çalışması yapılmıştı.

Umurbey beldesinde etkili olan ve ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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