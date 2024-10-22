Aile hekimliğiyle ilgili düzenleme yapılacak

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Memişoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

"Özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerini başka şirketlere kiralaması konusu ve aynı şekilde özel hastanelerin denetlenmesi konusu yoğun bir şekilde gündeminizde olacak mı?" yönündeki soru üzerine Memişoğlu, "Kesinlikle olacak. Hem onlar hem özel hastanelerin denetleme yöntemleri hem çalışma usulleri, hatta kamu hastanelerimizin de... Biz açıkçası sağlıkta yeniden bir revizyona, yeniden yapılanmaya ve bunu Türkiye'nin lokomotif sektörü haline getirmeye kararlıyız. Bunu da çok net söylüyorum, biz bunu yapacağız. Bunu yapacak hem insan gücümüz var hem altyapımız var hem Cumhurbaşkanı'mızın desteği var hem de bizim irademiz var." diye konuştu.

- "Sağlık bizim için hassas konu"

Sağlık mesleğinin sadece maddiyatla yapılacak iş olmadığını, insanların dertlerine derman olmak için çalıştıklarını belirten Memişoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birkaç vicdanı olmayan veya farklı amaçları olan insanların, gece gündüz çalışan 1,5 milyon sağlıkçının hakkını yedikleri için üzüldüm. Her türlü denetim mekanizmalarımız çalışmakta ancak bizim insanlarımız şunu bilsinler ki sağlıkçılar gerçekten insanlarımıza özveriyle ve mükemmel bir sağlık hizmeti sunuyor. Tabii ki bazı eksikliklerimiz de vardır, bazı kötü niyetlilerimiz vardır ama bilsinler ki insanlar şikayet ettikleri zaman bu idare, devlet onların şikayetini dikkate alıp gereğini yapıyor. Biz, gereğini yaptık ve gereği sonucunda da çeteyi çökerttik. Böyle çeteler varsa, şüphe varsa biz bunların üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Kim olursa olsun bunların üzerine de gitmeye devam edeceğiz. Sağlık bizim için hassas konu. Biz, bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğiz kötü insanlara."

- MHRS'deki randevu problemleri

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'yle (MHRS) ilgili soru üzerine Memişoğlu, sağlık çalışanlarının 2023'te 999 milyon kez insanlara dokunduğunu söyledi.

Aile hekimliklerini içine alan birinci basamak sağlık kuruluşları ile hastaneleri kapsayan ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının entegre edilmesi gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "Çünkü birinci basamağa da gidiyor, ikinciye de üçüncü ye gidiyor. Biz, bunları birbiriyle bağlantılı hale getirmeye çalışıyoruz. Mevzuatsal çalışmalar dediğim esasında bu." şeklinde konuştu.

Memişoğlu, kamuda, göz, cildiye ve plastik cerrahi gibi branşlarda randevu almayla ilgili bazı sıkıntılar olduğunu ve bununla ilgili de bir çalışma yapacaklarını belirterek, "Bunların hem sayısal anlamda artışlarını sağlamaya çalışacağız hem de özel sektör veya muayenehanedeki insanları da sistemin içinde kullanmaya çalışacağız. Bu sorunları çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

- İlaçta fiyatlandırma modelinin değişmesi gündemde

"İlaç tedarikinde sıkıntı yaşandığı" iddialarına değinen Memişoğlu, şunları söyledi:

"Hem ilaç fiyatlandırması hem ilaç tasarrufu, kullanımı hem de zam beklentisi var. Bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Yakın zamanda da o problemleri çözeceğiz. Fiyatlandırma modelini belki değiştireceğiz. Bununla ilgili hem Çalışma Bakanlığı hem Maliye Bakanlığı hem Sağlık Bakanlığı olarak bir çalışma içindeyiz. Çok yakın zamanda inşallah kamuoyuna duyurulacak. Toplumda ilaç kullanma alışkanlığı da var. Bazı hekim arkadaşlarımızın da bu ilacı fazla yazma alışkanlığımız var. Bunları değiştirmemiz lazım. Herkesin dolabında şu anda ilaç var. Bu ilaçların parasının hepsini biz cebimizden ödüyoruz toplum olarak. Farkındalığı artırarak çözüm yollarını bulacağız."

Bakan Memişoğlu, "Aile hekimliğiyle ilgili bir düzenleme, mevzuatsal çalışma yaptık, bitirdik. Şu an onay ve inceleme aşamasında. İyi hekimlik uygulayan arkadaşlar müsterih olsunlar. Hekimliğini gerçekten hakkıyla yapan arkadaşlarımız çok avantajlar elde edecekler." dedi.

İnsanların da kendisini koruması gerektiğine işaret eden Memişoğlu, "İnsanların sağlığını korumasının eğitimini hem Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğümüz hem de onun bağlı olduğu aile hekimi yapacak. Toplumun, aile hekimliğini danışman olarak kullanması gerekiyor sağlıkla ilgili. Bugün Sağlıklı Hayat Merkezleri var. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde psikoloğumuz, fizyoterapistimiz, diyetisyenimiz, diş hekimimiz, sosyoloğumuz, aile gelişimcimiz var ama bakıyorsunuz ki çok rağbet görmüyor. Toplumu oraya gitme alışkanlığına yönlendirmemiz gerekir, toplumun da bunun farkında olması gerekiyor. İnşallah onların hepsini bir şekilde başaracağız." diye konuştu.

- "Kadrolarımızı yakın zamanda ilan edeceğiz"

Atama bekleyen sağlık personeline ilişkin soru üzerine Memişoğlu, 2025'te atama kadrolarını ilan edeceklerinin bilgisini verdi.

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığıyla görüşmelerin devam ettiğini, sağlıkla ilgili ilgili ihtiyaç olan yerlere atama yapılacağını belirten Memişoğlu, "Ben sadece kamunun Sağlık Bakanı değilim bütün sektörün bakanıyım. Özel sektörü, vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri, hastaneleri, ilaç üreticileri, depocular, malzemeciler... Bunların büyümesi ve gelişmesi için, sağlık sektörünün daha iyi olması için uğraşıyoruz. O nedenle sadece kamuyu gözetmesinler ama biz kadrolarımızı çok yakın zamanda ilan edeceğiz, biraz daha sabretsinler." ifadelerini kullandı.

"Yenidoğan çetesi" olayında kapatılan bir hastanenin başhekimiyle fotoğrafının bulunmasına dair soru üzerine Bakan Memişoğlu, ilgili hastanenin başhekiminin Trabzon'dan ortaokul ve lise arkadaşı olduğunu kaydetti.

Memişoğlu, fotoğrafın 2023'ün temmuz ayında çekildiğini, çetenin o sıra yeni dinlenmeye başlandığını anlatarak, "Geçmişte arkadaşlık yaptık, şu anda çok samimi değiliz. Ama ben bütün hastaneleri İstanbul'un il sağlık müdürü olarak dolaşıyordum. Özel sektörde de vakıf üniversitesinde de devlet hastanesinde de gittiğimde fotoğraf çektiririm. Ama şunu söyleyeyim, benim bakanımın hastanesini de kapattım, benim arkadaşımın hastanesini de kapattım. Eğer bir gereklilik varsa kardeşim de olsa bakanım da olsa arkadaşım da olsa o gerekliliği yerine getiririm." diye konuştu.

Sağlık Bakanı olarak milletin parasını harcadığını ve milletin sorumluluğunu taşıdığını vurgulayan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Onun için bu esasında şunu gösterir, o arkadaşıma da benim eski bakanıma da hiçbir bilgi sızmamıştır ve onların hastaneleri kapatılmıştır. Toplum artık bu tür iftira benzeri yönlendirmeleri lütfen dikkate almasın. Çünkü gerçekten düzgün, çalışkan, bir şey yapmaya çalışan insanların bu ülkede nedense engellenmesi için her türlü çaba harcanıyor. Yani bu çok net ama biz bundan vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkeye de bu millete de hizmete devam edeceğiz. Her türlü mücadeleye de hazırız. Bu kadar net söylüyorum."

- "Bu çocukların öyle öldüğünü düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum"

Bakan Memişoğlu, "Bu insanların amacı çocukları öldürmek değilmiş gibi bir ifade kullandığınıza yönelik sosyal medyada bir tartışma var. Ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine şöyle yanıt verdi:

"Biz, başlangıçta bu çocukları öldürmek amacıyla değil, bu çocukların yaşam sürelerini uzatarak daha çok para kazanmak mantığıyla hareket edildiğini düşünüyoruz, çocukları öldürme planlı veya 'ben çocuğu öldüreyim' yaklaşımı olduğunu düşünmüyorum, bu kişisel kanaatim. Ama ihmalinden veya yeteri kadar bilgisinden veya o şartların sağlanamamasından çocukların ölmesi de bu adamların sorumluluğunda. Bakın o yanlış anlaşılmasın, yani bir kişiyi öldürmek için çaba harcamaktan bahsetmiyorum ben onu söylemeye çalışıyorum yoksa onların ihmalinden, yanlış davranışından bilgisizliğinden veya oradaki şartların kötülüğünden bu çocuklar ölmüşse bu kişiler zaten sorumlu, onu anlatmaya çalışıyorum. O şartları sağlayamaması da bu adamların kötü niyetli olduğunu, vicdanlarını kaybettiğini gösterir. Durup dururken birçok insanı öldürmeye teşebbüs etmekle ilgili mahkeme sonucunda ne olacağını bilemem. Ama benim kişisel kanaatim bunun böyle 'ben onların çocuklarını öldüreyim' böyle bir şey olacağını sanmıyorum, inşallah değildir. Bugün 41 bin kişiyi öldürenler öyle ama. Bu çocukların inşallah öyle öldüğünü düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum."

"Yenidoğan çetesi"nin çökertilmesinden sonra sağlık kurumlarındaki denetimlerin artmasıyla başka suistimallerin yakalanıp yakalanmayacağına dair soru üzerine Memişoğlu, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Memişoğlu, insan sağlığını tehdit eden ne varsa karşısında durmaya devam edeceklerini vurgulayarak, sağlıklı kalmak için her şeyi yapacaklarını, daha çok candan cana dokunarak ve insanlarla iletişim kurarak gerçeklerin saptırılmadığı bir dünyada yaşamayı temenni ettiğini sözlerine ekledi.

(Bitti)