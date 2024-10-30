Görevde iken vefat eden memurun ikramiyesinin tamamı hak sahiplerine ödenir mi?

Soru : Çalışırken vefat eden eşimin emekli ikramiyesinden kesinti yapılır mı? Eş ve iki çocuk var yardımcı olur musunuz teşekkür ederim



Detaylar/Değerlendirmeler:



5434 sayılı Kanun kapsamında görev yapan memurun vefatında emekli ikramiyelerinin hak sahiplerine ödeneceği 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde bulunan,

"Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölen iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplanacak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan dul ve yetimlere, bu Kanunun mülga 68 inci maddesinde gösterilen hisseleriyle orantılı olarak ödenir."

şeklindeki ibare ile mümkün olmaktadır. Bu hüküm gereği de emekli ikramiyesinin tamamı hak sahiplerine hak sahipliği aylık bağlama oranları esas alınarak paylaştırılmakta, dolayısıyla da bir kesinti yapılmamaktadır. Yani, memur görevde iken vefat etmeyip normal emekli olsa idi alacağı emekli ikramiyesi ile vefat halinde hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesi tutarı aynı olacaktı, özetle emekli ikramiyesi ister memura ister hak sahiplerine ödensin hiçbir kesinti yapılmamaktadır.



Bu durum, 5510 sayılı Kanun kapsamında olanlar için de geçerlidir. 5510 kapsamında olanlardan vefat halinde emekli ikramiyesinin tamamının hak sahiplerine ödeneceğini belirleyen hüküm de 5510 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmünde bulunan,

"3) Emekli ikramiyesinin hak sahiplerine ödenecek olması, emekli ikramiyesinin miktarında bir indirime gidilmesini gerektirmez. Emekli ikramiyesinin ödenecek hak sahiplerinin toplam sayısının birden fazla olması halinde, bu madde uyarınca hesaplanacak emekli ikramiyesinin tamamı 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen hisseleriyle orantılı olarak hak sahipleri arasında paylaştırılır." şeklindeki ibare ile mümkün olmaktadır.



Sonuç bağlamında; 1 Eş ve iki çocuk hak sahipliği olarak aylık aldıklarında da, Dul eş aylık bağlama oranı % 50 olduğu için emekli ikramiyesinin % 50 sini, çocukların da aylık bağlama oranları % 25 er olduğu için % 25 kısmı bir çocuğa, diğer % 25 kısmı da diğer çocuğa ödenir. Sonuçta emekli ikramiyesinin tamamı ödenmiş olur.

Değerlendirmelerimiz bu şekilde olmaktadır. Şayet yine de tereddüt olması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına (Mithatpaşa Cd. No. 7 Sıhhıye/Ankara) müracaat etmenizi tavsiye edebiliriz.

5434 sayılı Kanunun getirmiş olduğu sistemde, normal emekli, malul olarak emekli ve çalışma gücü kaybı nedeniyle emekli olma halinde memurun görevde iken almakta olduğu görev aylıkları esas alınmaz, bu sistemde aylık ve ikramiye hesaplanmasında esas alınan kalemler bulunur, bu kalemler de;



Memurun;

-Kadro görev unvanı, -Derece ve kademesi ve göstergesi,- Ek göstergesi,

Ayrıca; Taban aylığı, Kıdem Aylığı, Ek gösterge aralığına göre belirlenen Emeklilik tazminat oranı/özel hizmet aylığı ve güncel memur maaş katsayısıdır.

Bu kalemler esas alındığında, hesaplanan aylık ve ikramiye tutarları ortaya çıkar. Bu nedenle bir farklılık olmaz.

Farklı tutarların ortaya çıkması hangi hallerde mümkün olmaktadır?

Memurların hizmet yılları, görev unvanları, ek gösterge, derece/kademe vb. gibi durumların farklı olması halinde hesaplanan tutarlar farklı olur, bu durumda normal bir durumdur.

Yani, bir memurun 27 yıl hizmeti var, diğer memurun 25 yıl hizmeti var. Yine bir memurun ek göstergesi 2800, diğerinin 3600. Yine bir memur mühendis, öğretmen, diğeri normal memur statüsünde. Bu durumlarda doğal olarak hesaplanan tutar hem aylık hem de ikramiye açısından farklı olur. Bu hesaplamalar,

https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizden yapılabilir.



5434 sayılı Kanuna göre hak sahipliği aylığı

5434 sayılı Kanuna göre hak sahipliği aylığında memurun kendisine bağlanacak olan aylık bağlanma sistemi uygulanır. Ancak bu sistem sonucu ortaya çıkan aylık tutarının tamamı veya bir kısmı hak sahiplerinin sayıları dikkate alınarak aylık bağlama oranlarına göre dağıtımı yapılır.

Memurun kendisine ödenecek olan emekli ikramiye tutarını ise kesintisiz yine hak sahiplerinin aylık bağlama oranlarına göre tamamı ödenir. Ayrıca, şayet memur görevde iken vefat ederse memurun kendisine ödenmeyecek olan ilk katsayı artışından dolayı gelecek artış oranı kadar hak sahiplerine de fark ikramiye tutarı ödenir. Bu ödeme sadece görevde iken ölüm hali için geçerlidir, emekli olduktan sonra ölümleri kapsamaz.

Emekli ikramiyesi tutarının tamamı hak sahiplerine aylık bağlama oranlarında ve tamamının dağıtılması şeklinde hesaplanır. İkramiye tutarında bir eksiltme yapılmaz.

Sonuç değerlendirmemiz olarak, memur ister normal emekli, ister malulen emekli, ister engellilikten dolayı emekli olduğunda aylık hesaplama sistemi aynı olduğundan bir farklılık olmaz. Farklılık sadece kişilerin kendi hizmet, öğrenim vb. gibi durumlarından olur.

Memurun emekli olması ile emekli olmadan vefat etmesi halinde hak sahiplerine aylık hesaplama sistemi yine aynı olur, sadece hak sahiplerinin kişi sayısına göre bağlanacak aylık oranlarında farklılık olur. Emekli ikramiye tutarı ise memurun emekli olduğunda alacağı tutar ile emekli olmadan vefat halinde hak sahiplerine ödenecek tutar aynı olur ve hiçbir eksilme olmaz.