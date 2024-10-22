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HSK'da dehşet! Müfettiş bıçaklandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda korkunç bir olay yaşandı. Yemekhanede çalışan bir personel mescitte HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan müfettiş hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 13:40, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 13:40
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HSK'da dehşet! Müfettiş bıçaklandı

Olay, Ankara'da Hakimler ve Savcılar Kurulu yerleşkesinde yaşandı. HSK Kurul müfettişi Mehmet Aslan(40) öğle saatlerinde mescite gitti. Aslan, buradayken mescide gelen yemekhane çalışanı Kurul müfettişini boğazından bıçakladı.

MÜFETTİŞ AĞIR YARALANDI

Kanlar içinde kalan HSK müfettişi Mehmet Aslan (40) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Boğazından bıçaklanan Aslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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