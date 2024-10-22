Erdoğan: FETÖ elebaşının sonu onursuz bir ölüm oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Milletin çocuklarını hizmet diyerek, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur"

"Devlet olarak FETÖ tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz"

"Baş hainin ölümüyle şehit ailelerimizin yüreği biraz soğumuş,gazilerimiz biraz teselli bulmuş, Türkiye'ye ihanet edenlerin akıbetinin ne olacağı görülmüştür"

"Devletimizin tüm kurumlarının nefesi, ister yurt içinde ister dünyanın en ücra köşesinde olsun, FETÖ'cü sırtlan sürüsünün ensesinde olacak"

"Bu dünyadan işledikleri suçların, hakkına girdikleri insanların, döktükleri şehit kanlarının hesabını vermeden gittiler ama ilahi adaletten kaçamayacaklar"