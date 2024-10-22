Bahçeli'nin Öcalan çağrısına DEM Parti'den yanıt

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çağrısına yanıt verdi.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Hatimoğulları, "Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için insiyatif almaya hazırız." dedi.

Hatimoğulları, "Ortadoğu'da ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında olan Sayın Abdullah Öcalan'dır." ifadelerini kullandı.

Tecridin kaldırılması gerektiğini savunan Hatimoğulları, vakit geçmeden adım atılması çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli mesajlar vermişti.

Bahçeli, "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin." çağrısında bulunmuştu.

Türkiye ve Türk milleti için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Bahçeli, "Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." şeklinde konuşmuştu.

MHP lideri, "Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.