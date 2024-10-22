Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden '73 Bebek Ölümü' iddiasına açıklama

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, kentte son 1 ayda 73 bebeğin öldüğüne ilişkin haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yerel basında çıkan bebek ölümü haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı yerel basın organlarında ilimizde son 1 ayda 73 bebek öldüğüyle ilgili hangi kaynaktan alındığı belirtilmeyen ve yanlış algılara yol açabilecek iddialar yer alması üzerine kamuoyuna açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Medyada iddia edilen bebek ölümü sayıları yanıltıcı ve asılsız olup geçmiş yıllara kıyasla belirgin bir azalma yaşandığını belirtmek isteriz. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü olarak bebek ölümleri her ay yapılan 'Bebek Ölümleri İl inceleme Komisyonu' tarafından değerlendirilmektedir. Her bir bebek ölüm vakası tek tek değerlendirilerek önlenebilir nitelikte bulunanlar için ilgili hastaneler ve sorumlu kurumlardan konunun araştırılması istenmektedir.

Bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca bebek ölümlerinin en yüksek olduğu mahallelerde önleyici pilot proje başlatılmıştır. Hekim ve akademisyenlerin desteğiyle çalışmalar düzenli olarak devam etmektedir. Konuyla ilgili detaylı incelemeler sürmekte olup tespit edilen nedenlerin analiz edilmesi ve uygun önlemlerin alınması öncelikli hedefimizdir."