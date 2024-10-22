Kadıköy FETÖ elebaşının ölümünü lokma dağıtarak kutladı
Kadıköy'de bir kişi FETÖ elebaşının ölümü nedeniyle meydanda lokma dağıttı. Lokmanın dağıtıldığı araçta yazan 'FETÖ öldü, kurtuluş lokmasıdır, bedduanızı eksik etmeyin' notu da dikkat çekti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 15:47, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 15:48
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle Kadıköy Meydanı'na gelen kişi, 800 kişilik lokma dağıttı.
Lokmayı pişirenler 'bedduanızı eksik etmeyin' diye seslendi. Sıraya girerek lokma alanlardan bazıları FETÖ elebaşına beddua ederek lokmayı aldı.
Lokma dağıtımı yoğun ilgi nedeniyle kısa sürede bitti.