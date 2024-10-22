Kadıköy FETÖ elebaşının ölümünü lokma dağıtarak kutladı

Lokmayı pişirenler 'bedduanızı eksik etmeyin' diye seslendi. Sıraya girerek lokma alanlardan bazıları FETÖ elebaşına beddua ederek lokmayı aldı.

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