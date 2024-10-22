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Gıda denetimlerinde 82 işletmeye 3,8 milyon lira idari para cezası

Zonguldak'ta gıda denetimlerinde yasaya aykırı hareket ettiği tespit edilen 82 işletmeye toplam 3 milyon 848 bin 560 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 15:58, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 16:04
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Gıda denetimlerinde 82 işletmeye 3,8 milyon lira idari para cezası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta gıda denetimlerinde yasaya aykırı hareket ettiği tespit edilen 82 işletmeye toplam 3 milyon 848 bin 560 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla gıdanın üretimi, satışı, toplu tüketimi ve dağıtımı aşamalarındaki tüm resmi kontrollerin il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince aralıksız devam ettiği bildirildi.

Toplam 6596 gıda işletmesinde 6978 denetim gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, bakanlık kontrol programları, zehirlenme şüpheleri, rutin ve şikayet denetimlerinde mevzuata uygunlukların kontrolü amacıyla işletmelerden 204 numune alınarak yetkili gıda kontrol laboratuvar müdürlüklerinde analiz yaptırıldığı anlatıldı.

Açıklamada, denetimlerde yasaya aykırı hareket ettiği tespit edilen 82 işletmeye toplam 3 milyon 848 bin 560 lira idari para cezası uygulandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda yıl içerisinde ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi yapan 171 ekmek fırınında üretim tekniği ve hijyeni, hammadde kontrolü, depolama koşulları, etiket bilgilerinin uygunluğu, raf ömrü, üretim ya da satış yerlerine ait dağıtım araçların kontrolü ve satış koşulları başta olmak üzere tüm hususlarda gıda güvenilirliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla 208 denetim gerçekleştirilmiştir."

Vatandaşların gıda güvenilirliği konusunda karşılaştıkları olumsuzluklar hakkında "Alo Gıda 174" hattını arayarak ihbarda bulunmaları halinde en kısa sürede ilgili birimlerce denetim gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, denetimlerde olumsuzluk tespit edilmesi halinde işletme hakkında yasal işlem yapıldığı ve denetim sonucundan başvuru sahibine bilgi verildiği belirtildi.

Güvenli gıdanın insanlık hakkı olduğu anlayışıyla yapılan çalışmalarda "Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği" için üretimin her aşamasında gerekli tüm kontrollerin titizlikle gerçekleştirildiği vurgulandı.???????

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