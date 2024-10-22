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İsias Otel Davası'nda bir sonraki duruşma 3 Aralık'a ertelendi

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Aralık'a erteledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 16:07, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 16:11
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İsias Otel Davası'nda bir sonraki duruşma 3 Aralık'a ertelendi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleri ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Tutuklu sanık Ahmet Bozkurt, 21 aydır tutuklu olduğunu belirterek, depremde 300 yakınını kaybettiğini ve ardından cezaevinin ağır şartlarını yaşadıklarını, sağlığını kaybettiğini belirtti.

Arsa sahibi olduğunu, teknik konulara vakıf olmadığını, inşaat için her türlü imkanı sağladığını, en iyi malzemeleri temin ettiğini öne süren Bozkurt, "İşlerimizi, sağlığımızı kaybettik. Tahliyemi istiyorum, bu olayda suçumuz eksiğimiz yok. Bu tamamen doğal bir afet." dedi.

Tutuklu sanık Mehmet Fatih Bozkurt, suçlamaları kabul etmedi, tahliye talebinde bulundu.

Mimar tutuklu sanık Erdem Yıldız, evraklarda gereken imzaların olmadığını, kendisine ait olduğu belirtilen imzanın da kendisine ait olmadığını öne sürerek tahliyesini istedi.

Müştekiler, adalet istediklerini belirtti.

Duruşma savcısı, bilirkişi raporunun beklenilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı, sanık avukatları ile müştekiler arasında gerginlik yaşanması üzerine taşkınlık çıkaranların kolluk kuvvetlerince salondan çıkarılmasını istedi.

Tartışmanın devam etmesi üzerine duruşmaya ara verildi.

Fenalık geçiren bir müştekiye, adliye önünde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

- Sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedildi

Öğleden sonra devam eden duruşmada, sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

Daha önceki celsede talep edilen bilirkişi raporunun duruşma savcısı ve taraflara gönderilmesine karar veren heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti ve duruşmayı 3 Aralık'a erteledi.

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