Yüreğir Belediye Başkanına rüşvet davası: 12 Yıla Kadar Hapis İstemi

ADANA (AA) - Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı hakkında sahibi olduğu firmanın bina inşaatının iskan ve ruhsat işlemleri için Çukurova Belediyesi bürokratına "rüşvet verdiği" iddiasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Rüşvet vermekle suçlanan Demirçalı hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılıkça hazırlanan ve Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 29 Eylül 2023'te Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik "imarda usulsüzlük" ile "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.B'nin itiraflarının ihbar kabul edildiği belirtildi.

İ.B, iddianamede yer alan ifadesinde, bir yapı firmasının sahibi Demirçalı'nın geçen yıl bina inşaatının iskan ve ruhsat işlemlerine karşılık Çukurova Belediyesinden bir bürokrata rüşvet verdiğini öne sürdü.

İnşaata ilişkin evrakların İ.B. aracılığıyla Çukurova Belediyesinden temin edildiğine yer verilen iddianamede, bilirkişi heyetinin raporuna göre projede mevzuatlara uyulmadığı anlatıldı.

İddianamede, Ali Demirçalı'nın söz konusu inşaatın ruhsat ve iskan işlemlerinin yerine getirilmesi için olay tarihinde Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı olan şüpheli A.A'nın gösterdiği bir gayrimenkul şirketine inşaattan 4 bağımsız bölümü devrettiği belirtilerek, "Gayrimenkul şirketinin yetkilisi S.K. olarak görünse de şüpheliler İ.B. ile S.K'nin beyanları doğrultusunda bahse konu bağımsız bölümün devrinin şüpheli İ.B'nin aracılığıyla gerçekleştirildiği anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, Demirçalı hakkında "rüşvet vermek" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istendi.

Ali Demirçalı, 31 Mart'taki yerel seçimde Yüreğir Belediye Başkanı seçilmişti.