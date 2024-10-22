FETÖ sözleri nedeniyle gazeteciye adli kontrol
FETÖ sözleri nedeniyle gazeteciye adli kontrol
2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yüreğir Belediye Başkanına rüşvet davası: 12 Yıla Kadar Hapis İstemi
Yüreğir Belediye Başkanına rüşvet davası: 12 Yıla Kadar Hapis İstemi
İsias Otel Davası'nda bir sonraki duruşma 3 Aralık'a ertelendi
İsias Otel Davası'nda bir sonraki duruşma 3 Aralık'a ertelendi
Milli voleybolcu babasının saldırısına uğradı: 'Ölmek istemiyorum'
Milli voleybolcu babasının saldırısına uğradı: 'Ölmek istemiyorum'
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden '73 Bebek Ölümü' iddiasına açıklama
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden '73 Bebek Ölümü' iddiasına açıklama
Araç muayene istasyonları yeniden özelleştirilecek
Araç muayene istasyonları yeniden özelleştirilecek
Erdoğan: FETÖ elebaşının sonu onursuz bir ölüm oldu
Erdoğan: FETÖ elebaşının sonu onursuz bir ölüm oldu
Açık öğretim okullarında ders geçmek zorlaştı
Açık öğretim okullarında ders geçmek zorlaştı
Aile hekimliğiyle ilgili düzenleme yapılacak
Aile hekimliğiyle ilgili düzenleme yapılacak
Kumpaslardan darbe girişimine teröristbaşı Gülen'in kirli geçmişi
Kumpaslardan darbe girişimine teröristbaşı Gülen'in kirli geçmişi
Bahçeli: Terörist başı gelsin TBMM'de konuşsun
Bahçeli: Terörist başı gelsin TBMM'de konuşsun
MEB'den okullara '10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri' yazısı
MEB'den okullara '10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri' yazısı
Firari FETÖ'cülerin iade süreçleri hız kesmeden devam ediyor
Firari FETÖ'cülerin iade süreçleri hız kesmeden devam ediyor
Konut satışlarında kriz aşılıyor
Konut satışlarında kriz aşılıyor
Bakan Memişoğlu: 'Yenidoğan Çetesi' 26 Nisan 2024'te çökertildi
Bakan Memişoğlu: 'Yenidoğan Çetesi' 26 Nisan 2024'te çökertildi
Akaryakıta çifte indirim: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
Akaryakıta çifte indirim: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
Cevdet Yılmaz: Vergi yükü artmayacak
Cevdet Yılmaz: Vergi yükü artmayacak
Özel derse talepte rekor artış
Özel derse talepte rekor artış
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
En çok algı Milli Eğitim'e! Yalanda sınır tanımıyorlar
En çok algı Milli Eğitim'e! Yalanda sınır tanımıyorlar
Sağlık sektöründeki skandallar 'Yenidoğan çetesi' ile bitmiyor!
Sağlık sektöründeki skandallar 'Yenidoğan çetesi' ile bitmiyor!
Narin Güran cinayetinde iddianame hazır: 22 sanık yargılanacak
Narin Güran cinayetinde iddianame hazır: 22 sanık yargılanacak
Bursa'da FETÖ propagandası soruşturması!
Bursa'da FETÖ propagandası soruşturması!
Adana'da kabir ziyaretine giden üç kadın öldürüldü
Adana'da kabir ziyaretine giden üç kadın öldürüldü
AK Parti'li Zeybekci: EYT maliyeti yılda iki deprem gibi
AK Parti'li Zeybekci: EYT maliyeti yılda iki deprem gibi
Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandı
Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandı
Ömer Çelik: Çetenin tamamen çökertilmesi için çalışıyoruz
Ömer Çelik: Çetenin tamamen çökertilmesi için çalışıyoruz
RTÜK Başkanı Şahin'den Uyarı: Terör övgüsüne izin yok
RTÜK Başkanı Şahin'den Uyarı: Terör övgüsüne izin yok
MSB: FETÖ elebaşı gülen 'Vatansız' olarak öldü
MSB: FETÖ elebaşı gülen 'Vatansız' olarak öldü
Ana sayfaHaberler

FETÖ sözleri nedeniyle gazeteciye adli kontrol

FETÖ elebaşı Gülen hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılan gazeteciye adli kontrol kararı verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 17:07, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 17:08
Yazdır
FETÖ sözleri nedeniyle gazeteciye adli kontrol

BURSA (AA) - Bursa'da, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle ifadeye çağrılan internet sitesi genel yayın yönetmeni A.K. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılan gazeteci A.K, Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılığa çıkarılan A.K, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, A.K. hakkında imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, internetten yayın yapan televizyon kanalında sunduğu sabah programında dün FETÖ elebaşının ölüm haberini verdikten sonra kullandığı ifadeleri incelemeye alınan gazeteci A.K. hakkında "terör örgütü propagandası yapma" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Bursa'da FETÖ propagandası soruşturması!

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber