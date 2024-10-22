Kastamonu'da zabıta 1150 kilo tereyağı ile 750 kilo peynire el koydu

Kastamonu'da belediye ekiplerinin uygun koşullarda taşınmadığını tespit ettikleri 1150 kilogram tereyağı ile 750 kilogram peynire el konuldu.

Kastamonu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri otogarda yaptıkları incelemeler sırasında bir otobüsten tereyağı indirildiğini fark ettiler. Osmaniye'den otobüsle gönderildiği belirlenerek el konulan 1150 kilogram tereyağı incelenmek üzere Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce laboratuvara gönderildi.

AA'nın haberine göre belediye ekipleri iki gün önce de hijyen kurallarına uymadığını belirledikleri 750 kilogram peynire el koymuştu.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü her iki olayla ilgi olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.