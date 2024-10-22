Yalova'da 33 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Yapılan aramada 6 bin 725 adet 5 litrelik tenekeler içinde toplam 33 bin 760 litre içeriği değiştirilmiş zeytinyağı ele geçirildi.

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