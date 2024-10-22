Yunus Akgün hakaretten PFDK'ya sevk edildi

Yenidoğan skandalı için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Yenidoğan skandalı için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Aile hekimliğiyle ilgili düzenleme yapılacak
Aile hekimliğiyle ilgili düzenleme yapılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesini sundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesini sundu
Casusluk ile ilgili düzenlemenin yer aldığı kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda
Casusluk ile ilgili düzenlemenin yer aldığı kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda
FETÖ sözleri nedeniyle gazeteciye adli kontrol
FETÖ sözleri nedeniyle gazeteciye adli kontrol
2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yüreğir Belediye Başkanına rüşvet davası: 12 Yıla Kadar Hapis İstemi
Yüreğir Belediye Başkanına rüşvet davası: 12 Yıla Kadar Hapis İstemi
İsias Otel Davası'nda bir sonraki duruşma 3 Aralık'a ertelendi
İsias Otel Davası'nda bir sonraki duruşma 3 Aralık'a ertelendi
Milli voleybolcu babasının saldırısına uğradı: 'Ölmek istemiyorum'
Milli voleybolcu babasının saldırısına uğradı: 'Ölmek istemiyorum'
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden '73 Bebek Ölümü' iddiasına açıklama
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden '73 Bebek Ölümü' iddiasına açıklama
Araç muayene istasyonları yeniden özelleştirilecek
Araç muayene istasyonları yeniden özelleştirilecek
Erdoğan: FETÖ elebaşının sonu onursuz bir ölüm oldu
Erdoğan: FETÖ elebaşının sonu onursuz bir ölüm oldu
Açık öğretim okullarında ders geçmek zorlaştı
Açık öğretim okullarında ders geçmek zorlaştı
Kumpaslardan darbe girişimine teröristbaşı Gülen'in kirli geçmişi
Kumpaslardan darbe girişimine teröristbaşı Gülen'in kirli geçmişi
Bahçeli: Terörist başı gelsin TBMM'de konuşsun
Bahçeli: Terörist başı gelsin TBMM'de konuşsun
MEB'den okullara '10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri' yazısı
MEB'den okullara '10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri' yazısı
Firari FETÖ'cülerin iade süreçleri hız kesmeden devam ediyor
Firari FETÖ'cülerin iade süreçleri hız kesmeden devam ediyor
Konut satışlarında kriz aşılıyor
Konut satışlarında kriz aşılıyor
Bakan Memişoğlu: 'Yenidoğan Çetesi' 26 Nisan 2024'te çökertildi
Bakan Memişoğlu: 'Yenidoğan Çetesi' 26 Nisan 2024'te çökertildi
Akaryakıta çifte indirim: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
Akaryakıta çifte indirim: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
Cevdet Yılmaz: Vergi yükü artmayacak
Cevdet Yılmaz: Vergi yükü artmayacak
Özel derse talepte rekor artış
Özel derse talepte rekor artış
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
En çok algı Milli Eğitim'e! Yalanda sınır tanımıyorlar
En çok algı Milli Eğitim'e! Yalanda sınır tanımıyorlar
Sağlık sektöründeki skandallar 'Yenidoğan çetesi' ile bitmiyor!
Sağlık sektöründeki skandallar 'Yenidoğan çetesi' ile bitmiyor!
Narin Güran cinayetinde iddianame hazır: 22 sanık yargılanacak
Narin Güran cinayetinde iddianame hazır: 22 sanık yargılanacak
Bursa'da FETÖ propagandası soruşturması!
Bursa'da FETÖ propagandası soruşturması!
Adana'da kabir ziyaretine giden üç kadın öldürüldü
Adana'da kabir ziyaretine giden üç kadın öldürüldü
AK Parti'li Zeybekci: EYT maliyeti yılda iki deprem gibi
AK Parti'li Zeybekci: EYT maliyeti yılda iki deprem gibi
Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandı
Şanlıurfa'da iki kadını darbettiği ileri sürülen profesör tutuklandı
Ana sayfaHaberler Spor

Yunus Akgün hakaretten PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, "hakareti" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi. Akgün geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinde yaptığı paylaşımında kullandığı müziğin Beşiktaş'a yönelik hakaretler içermesi tepki çekmişti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 20:26, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 20:27
Yazdır
Yunus Akgün hakaretten PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, "hakareti" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi. Akgün geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinde yaptığı paylaşımında kullandığı müziğin Beşiktaş'a yönelik hakaretler içermesi tepki çekmişti.

TFF tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Kulübü futbolcusu Yunus Akgün'ün Antalyaspor müsabakası sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber