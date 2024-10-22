Süper Lig'deki 19 kulübün 9'u PFDK'lik oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 19 takımın mücadele ettiği Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Antalyaspor müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Sarı-kırmızılı oyuncu Yunus Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki "hakaret" sebebiyle tedbirli disipline gönderildi.

Beşiktaş, Konyaspor maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket", Fenerbahçe, Samsunspor mücadelesindeki "çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmamas"ı nedenleriyle disipline gitti.



Bellona Kayserispor, "usulsüz seyirci alınması", Göztepe "çirkin ve kötü tezahürat", Sipay Bodrum FK, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" gerekçeleriyle PFDK'lik oldu.



Açıklamada ikas Eyüpspor, "çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları", ONVO Antalyaspor "talimatlara aykırı hareket ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması", Samsunspor da "çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedenleriyle disipline gönderildiği ifade edildi.

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