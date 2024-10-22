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Gülen'in ölümünün ardından 119 hesap kapatıldı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'deki ölümü sonrası, Terör Örgütü FETÖ üyeleri, örgütle iltisakı bulunan ve örgütün propaganda aygıtı konumunda olan, sürekli psikolojik harekat yürüten 119 sosyal medya kullancısına X platformunda erişimi engel getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ekim 2024 21:52, Son Güncelleme : 22 Ekim 2024 21:55
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Gülen'in ölümünün ardından 119 hesap kapatıldı

Fethullah Gülen'in ABD'deki ölümünün ardından Türkiye'den yapılan başvuru ile FETÖ ile bağlantılı olduğu ve propaganda yaptığı tespit edilen sosyal medya hesaplarına yönelik önemli bir adım atıldı.

Gülen'in ölümü sonrası FETÖ propagandası yaptığı belirlenen 119 sosyal medya hesabı kapatıldı.

Yetkililer, bu tür hesapların terör örgütünün ideolojisini yaymak amacıyla kullanıldığına dikkat çekerek, sosyal medya platformlarıyla iş birliğinin devam edeceğini vurguladı. Gülen'in ölümünün ardından örgütün sosyal medya üzerinden etkisini sürdürmeye çalıştığı, ancak bu tür girişimlerin önüne geçilmesi için yoğun çaba harcandığı belirtildi.

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