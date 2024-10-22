Gülen'in ölümünün ardından 119 hesap kapatıldı

Fethullah Gülen'in ABD'deki ölümünün ardından Türkiye'den yapılan başvuru ile FETÖ ile bağlantılı olduğu ve propaganda yaptığı tespit edilen sosyal medya hesaplarına yönelik önemli bir adım atıldı.

Gülen'in ölümü sonrası FETÖ propagandası yaptığı belirlenen 119 sosyal medya hesabı kapatıldı.

Yetkililer, bu tür hesapların terör örgütünün ideolojisini yaymak amacıyla kullanıldığına dikkat çekerek, sosyal medya platformlarıyla iş birliğinin devam edeceğini vurguladı. Gülen'in ölümünün ardından örgütün sosyal medya üzerinden etkisini sürdürmeye çalıştığı, ancak bu tür girişimlerin önüne geçilmesi için yoğun çaba harcandığı belirtildi.