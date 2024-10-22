Silahını temizlerken ağabeyini vurdu

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aytaç, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne, ardından Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

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