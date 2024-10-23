23 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek, karşılama töreni ve resmi resepsiyona iştirak edecek.

(Kazan)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Valiliği, esnafı ziyaret edecek, işçi ve iş insanlarıyla öğle yemeğinde buluşacak, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, il başkanlığı ile Belediyeye ziyarette bulunacak, Kent Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Diyarbakır/08.30-17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplu okul açılışına katılacak, Valiliğe ziyaret gerçekleştirecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek, Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Hatay/11.30/13.00/13.15/14.45)

2- TBMM'den

- Saadet Partisi ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

- Adalet Komisyonunda Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/09.30/10.30/14.00/11.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Webrazzi Summit 2024" etkinliğine, SAHA EXPO NATO Paneli'ne ve İSO Meclis Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.10/11.00/15.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından gelişmeler izleniyor.

(Pensilvanya/Washington/New York)

2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İyiliğe Gönüllü Ol Hayır Çarşısı"nı açacak, "Bir Büyük Mütefekkir: Aliya İzzetbegoviç" paneline katılacak.

(Ankara/10.00/11.00)

2- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KAGİDER ile yapılan finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/16.00)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İsveç'in Elfsborg takımını ağırlayacak.

(İstanbul/17.30)

2- UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere ekibi Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ve bir oyuncu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/14.30/15.30)

3- Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United'da Teknik Direktör Erik ten Hag ve bir oyuncusu, Sheraton Ataşehir otelinde basın toplantısı gerçekleştirecek.

(İstanbul/21.00)

4- Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla yapılacak müsabaka öncesi OL Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Lyon/19.00)

5- RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Slovenya temsilcisi Celje'yle deplasmanda oynanacak maç öncesi Z'dezele Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Lacivert-beyazlılar, son idmanını yine burada gerçekleştirecek.

(Celje/19.00/19.30)

6- Celje Teknik Direktörü Albert Riera ile bir oyuncusu, RAMS Başakşehir maçı öncesi Z'dezele Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Ev sahibi ekip, son idmanını basın toplantısı öncesi yine statta yapacak.

(Celje/14.30/12.00)

7- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 5. haftasında, B Grubu'nda Türk Telekom, İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji ise Karadağ'ın Buducnost VOLI takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Ankara/19.30/Podgorica/20.30)

8- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında, D Grubu'ndaki Galatasaray, Yunanistan'ın Promitheas, B Grubu'nda Aliağa Petkimspor ise İspanya'nın Unicaja takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Patras/19.30/Malaga/21.30)

9- FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında; A Grubu'nda TOFAŞ, Almanya'nın Basketball Lowen Braunschweig takımını konuk edecek, B Grubu'nda Bursaspor ise Slovakya'nın Patrioti takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Bursa/Levice/20.00)

10- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 3. haftasında; B Grubu'nda ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Olympiakos, C Grubu'nda Fenerbahçe Opet ise Polonya'nın KGHM takımına konuk olacak.

(Pire/18.30/Polkowice/20.00)

11- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çekya'nın KP TANY ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Brno/18.00)