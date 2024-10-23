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Daha büyük banknotlara ihtiyaç var, ATM'ler para saymaktan bozuluyor

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, büyük banknot ihtiyacının olduğunu ve şubelerde sıkıntılar yaşandıklarını açıkladı. Ev alım satımlarında şubelerde tüm gün para sayıldığını belirten Mert, ATM'lerin de para saymaktan dolayı bozulduğunu belirtti.

Haber Giriş : 23 Ekim 2024 08:35, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 09:26
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Tedavüldeki en büyük banknotun 200 TL olması nakit işlemlerde bankalarda sıkıntılar yaratıyor. Enflasyondaki artışla nakit ödemelerde 200 TL'nin yetmemesi daha büyük banknot ihtiyacını artırıyor.

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, katıldığı Bloomberg HT yayınında finans ve ekonomi gündemine yönelik değerlendirmelerde bulunurken, banknot ihtiyacına vurgu yaptı.

"ATM'ler para saymaktan bozuluyor"

Mert, daha büyük banknot ihtiyacı olduğunu ve şubelerde ciddi problemler yaşandığını belirtirken, operasyonel yükün çok arttığını söyledi.

Mert, "Daha büyük banknotlara yüzde 100 ihtiyaç var. ATM cihazları para saymaktan dolayı bozulmaya başladı artık bazı banknotları da koyamıyoruz. Şubelerde para sayma yükünden dolayı müşterileri ATM cihazlarına yönlendiriyoruz o da ciddi problemler yaşatıyor" dedi.

ATM'lerde banknot ihtiyacına yönelik maliyet yükünün arttığı uzun süredir bankacılık çevrelerinde konuşuluyor.

"Bütün gün para sayılıyor"

Yeni banknot çıkışının öngörülen dönemde olmadığını belirten Mert, bu sürecin uzun bir süreç olduğunu yasal düzenlemelerinin de vakit aldığının altını çizerek, büyük banknot ihtiyacının operasyonel açıdan büyük yük getirdiğini vurguladı.

Kısa vadede çözülmesi gereken bir problem olduğunun altını çizen Mert, "Bazen şubelerde bir ev alımı satımı olduğu zaman birkaç cihazla birlikte kontrollü bir şekilde bütün gün boyunca para sayılıyor" diye sözlerine ekledi.

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