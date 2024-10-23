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Polis iğneyle kuyu kazarak cinayeti çözdü

Edirne'de Tunca Nehri'nin kenarında vücudunda kesikler ve yanıklar belirlenen cesedin kimliği belirlenirken, polis adeta iğneyle kuyu kazarak cinayetin şüphelisini yakaladı. 10 kilometrelik alanda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen, çok sayıda şüphelinin ifadesine başvuran ve daraltılmış HTS kayıtlarını kontrol eden ekipler, cinayet şüphelisini gözaltına aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 08:54, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 09:42
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Olay, 17 Ekim 2024 tarihinde Edirne'nin Yeniimaret Mahallesi'nden geçen Tunca Nehri'nin kenarında meydana geldi. Dere kenarında hareketsiz halde yatan yaşlı adamı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan adamın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından adamın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Faküktesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 71 yaşındaki A.S. isimli erkek vatandaşa ait olduğu belirlendi. Cesette yapılan incelemede, boynunda ve sırtında kesici alet kullanıldığı, ayrıca cesette kısmi yanıklar tespit edildi.

Polis, iğneyle kuyu kazdı

Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. Bu çerçevede, 10 kilometrelik alanda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen, çok sayıda şüphelinin ifadesine başvuran ve daraltılmış HTS kayıtlarını kontrol eden ekipler, cinayet şüphelisinin 21 yaşındaki Y.K. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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