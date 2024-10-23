Öcalan'ın yeri İmralı'dır: Millet Meclis'te istemiyor

Son dönemde teröristbaşı Öcalan'ın sıklıkla gündeme getirilmesi dikkat çekiyor. Son olarak MHP lideri Bahçeli'nin, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" sözleri de tartışma konusu oldu. Bazıları bu sözleri "Öcalan serbest bırakılacak" şeklinde yorumladı. Ancak kamuoyuna göre on binlerce kişinin ölümünden sorumlu elebaşının yeri İmralı. Areda'nın yaptığı ankete göre halkın yüzde 65'i Öcalan'ın Meclis'e getirilip konuşturulmasını yanlış buluyor.



Türkiye genelinde yapılan araştırma, vatandaşların çoğunun "bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın TBMM'de konuşma yapmasını istemediğini" ortaya koydu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü "'Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz' diyenlere sesleniyorum. Eğer terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" şeklindeki sözleri, büyük tepki çekti.



MİLLET ÖCALAN'I MECLİS'TE İSTEMİYOR



Araştırma şirketi Areda Survey, vatandaşlara Bahçeli'nin bu açıklamalarını sordu. Türkiye genelinde 1113 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, "MHP lideri Bahçeli'nin bu sözlerine katılıyor musunuz" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 34,9'u "Evet, katılıyorum" derken, yüzde 65,1'i ise "Hayır, katılmıyorum" cevabını verdi.



İDAM CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI



15 Şubat 1999'da yakalanan Öcalan, İmralı Adası'ndaki özel mahkemede "vatana ihanet"ten idama çarptırılmıştı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum yasaları gereği idam cezası kaldırılınca bu hüküm, "ağırlaştırılmış müebbet hapse" çevrildi. Öcalan o tarihten bu yana İmralı'da cezaevinde bulunuyor.

TERÖRİSTLERE MORAL OLDU



Öcalan ile ilgili tartışmalar Türkiye ve Irak'ta bitme noktasına gelen, Suriye'de ise hareket edemez halde bulunan terör örgütüne moral oldu. Kandil, çeşitli medya kuruluşları ile pazarlık mesajları da göndermeye başladı. ABD gibi batılı ülkelerin kontrolünde olan PKK'nın silah bırakma çağrılarına uyup uymayacağı da tartışmalı.