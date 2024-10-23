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Brent petrolün varil fiyatı 75,24 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,24 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 10:28, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:30
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Dün, Lübnan Hizbullahı'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki evine 19 Ekim'de insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı üstlenmesinin ardından 75,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 75,28 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 azalarak 75,24 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,17 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif, dün düzenlediği basın toplantısında, "savaş suçlusu" olarak tanımladığı Netanyahu'nun evine düzenlenen İHA saldırısını "tam ve münhasır olarak üstlendiğini" belirtmesinin ardından piyasa oyuncularının arz endişelerinin artmasıyla yükselen Brent petrol, Çin'den gelen düşük büyüme beklentileriyle düştü.

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, petrol fiyatlarının Çin'in sürdürdüğü teşvik önlemlerinin dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesinde talep endişelerini hafifletmesiyle yükseldiğini ifade ederek, "Bu teşvikler Ulusal Bayram sezonu boyunca ev ziyaretlerinin artmasıyla bazı sonuçlar gösterse de beklentilerin altında kaldı." dedi.

Rizvi, petrol fiyatları piyasa oyuncularının ateşkes olasılıklarına güvenmemesi sebebiyle yükselse de küresel imalat verilerinin, dünya ekonomisi için endişe verici bir tablo çizdiğini ve bunun Uluslararası Para Fonunun (IMF), dün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ve diğer ünlü ekonomistler tarafından dile getirildiğini söyledi.

IMF raporunda, Çin'in büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 5'ten yüzde 4,8'e düşürüldüğü, gelecek yıl için yüzde 4,5'te sabit bırakıldığı belirtildi. Söz konusu veriler, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesinde talebin düşeceği endişelerini besleyerek fiyatların düşmesine neden oldu.

Buna ek olarak, küresel ekonomik büyümenin istikrarlı ancak zayıf kalacağının öngörüldüğü raporda, küresel ekonomik büyüme tahmininin bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,2 olduğunu kaydedildi. IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 3,3 büyüyeceğini öngörmüştü.

Brent petrolde teknik olarak 80,43 doların direnç, 70,15 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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