İş makinesiyle çarpışan otomobildeki 6 öğretmen yaralandı

Kars Valisi Ziya Polat da kazada yaralanan öğretmenleri hastanede ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerine bulundu.

Otomobildekilerin Susuz Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler olduğu öğrenildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki sürücü ile İlayda D, Elif A, İlayda Ç, Hatice B. ve İlyas E. yaralandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net