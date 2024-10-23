Karakol komutanı izinden dönerken kazada hayatını kaybetti

Kazada yaralanan 15 kişi ise Afyonkarahisar, Bolvadin ve Çay Devlet Hastanelerine kaldırılırken yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut (29) kaza yerinde sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 10 gün önce Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli Jandarma Komutanlığına atanan Durgut, 2 günlük izninden dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

20 NS 443 plakalı tırın sürücüsü H.A.'nın (58) Çay ilçesinden Dinar istikametine giderken ani fen yapması nedeniyle İ.B.'nin (54) kontrolündeki 06 DIZ 706 plakalı tır arkadan çarptı. Aynı istikamette seyir halindeki Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut'un (29) idaresindeki 42 APY 272 plakalı otomobil, C.D.'nin (52) kontrolündeki 34 DP 2346 plakalı otomobil, A.S.'nin (41) kullandığı 48 ALN 102 plakalı otomobil, H.S.'nin (33) kullandığı 07 BTE87 plakalı kamyonet ve H.K.'nın (26) idaresindeki 33 KNJ 80 plakalı otomobil ile tırların çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası yaşandı.

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