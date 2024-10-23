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Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili çağrısına sert çıktı. Kürsüden ip fırlatan Dervişoğlu, "Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz! Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz! Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerine yer verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 11:48, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 12:01
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Dervişoğlu, geçmişte Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ip attığını anımsatarak, "Bahçeli 'Ben asamadım, sen as' demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösteren Dervişoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın günlerdir, haftalardır havaya bakıp ıslık çalması ve bugün bölücübaşına imtiyaz yarışında ben de varım hezeyanı lanet okunacak bir iktidar hırsıdır. Devlet Bahçeli'ye verdiği cevaba bakın, el yükseltiyormuş! Türkiye kumar masası mıdır? Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar, akıl ve izanını yitirmiş ortağı, vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefet artık bizler için yok hükmündedir" diye konuştu.

"CESETLERİMİZİ ÇİĞNEMEDEN GİREMEZ"

"Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı aday yapmak uğruna ihanete el uzatmak düşüklüğüne asla katlanamayız" diyen Dervişoğlu, "İktidar tüm makam ve sorumlularıyla birlikte halkın can, mal ve namusunu koruma görevini çoktan bırakmıştır. İktidar denen yapı meşruiyetini kaybetti. Bu iktidar ve başındakiler gayrimeşrudur. Cumhurbaşkanı makamını işgal eden zat, siyasi ortak ve işbirlikçileriyle birlikte devletimizin kurucu değer ve ilkelerini yerine getirmemektedirler. Bu ülkenin geleceğini, bu devletin bekasını Devlet Bahçeli'ye karşı savunuyor olmak rüyamda bile göremeyeceğim bir şeydir! Hadi oradan! Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisi. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yer. Bizim cesetlerimizi çiğnemeden bu cani, Meclis'e giremez" dedi.

İDAM İPİ FIRLATTI

Dervişoğlu, geçmişte Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ip attığını anımsatarak, "Bahçeli 'Ben asamadım, sen as' demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" ifadelerini kullandı.

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