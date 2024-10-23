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Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!

Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler oldu. Uzmanlar, dolandırıcıların burs verme bahanesiyle öğrencileri ağlarına düşürmeye çalıştığını belirtti. Geri ödemesiz burs ile ilgili SMS veya e-mail'lerin dikkate alınmaması gerektiği ifade edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 14:06, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 14:18
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Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!

İnternet siteleri üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Dolandırıcılar öğrencileri burs yardımı bahanesiyle ağına düşürmek için SMS ve mail gönderiyor. Öğrencileri kandırmak isteyen dolandırıcılar, burs yardımı verilecek gibi öğrencilere gönderdikleri mesajların içerisindeki "Geri ödemesiz burs başvurunuz onaylanmıştır. Linke tıklayın, bilgilerinizi girerek burs başvurunuzu tamamlayın" şeklinde yazı göndererek iletişime geçtikleri kişileri ağlarına düşürmeye çalışıyor.

Dolandırıcılar, bu bilgiler sayesinde öğrenciler adına dijital cüzdan telefonda bulunan bazı uygulamalarına erişim sağlayarak dolandırıyor.

Uzmanlar, bu yardım bahanesini fırsata çevirmeye çalışanlara karşı uyarılarda bulunarak, ödenek bahanesiyle gelen linklere tıklanmaması ve istenen bilgilerin paylaşılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında oluşturulan siberay programı çerçevesinde; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerine yönelik bilgilendirmelerde bulundular.

Düzenlenen programda; Siber suç ve siber zorbalık, kişisel veri güvenliği, burs dolandırıcılığı, hesap kiralama dolandırıcılığı, yasadışı bahis konularında bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı.

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