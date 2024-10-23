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5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren eski futbolcu yeniden yargılanıyor

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye yatırılan oğlunu boğduğu gerekçesiyle yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan futbolcu, Yargıtay'ın bozma kararının ardından tekrar hakim karşısına çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 14:47, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 14:47
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5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren eski futbolcu yeniden yargılanıyor

Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cevher Toktaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Yargıtay bozma ilamı uyarınca sanığa, üzerine atılı suç yönünden rapor aldırılması ve gözlem altına alınarak randevu talep edilmesi hususunda yazılan müzekkereye cevap geldiğini ve kasım ayına randevu tarihi verildiğinin görüldüğünü bildirdi.

Önceki beyanlarını tekrar eden Cevher Toktaş, beraatini istedi.

Sanığın tutukluluğunun devamına ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nde müşahedeye tabi tutulduktan sonra karar vermeye yetkili Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenecek raporun beklenmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Davaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan sanık avukatı Fırat Can Güngör, AA muhabirine, çocuğun ölümüne ilişkin ilk doktor raporlarında doğal ölüm kararı verildiğini hatırlattı.

Hekimlerin tamamının ilk ölüm anından bir gariplik sezmediklerini her aşamada söylediklerini belirten Güngör, "Adli tıp raporu da bulgu olmadığını ancak aksine görüş de verilemeyeceği için ikrarın geçerli olduğunu ifade etmiştir. Ancak raporun objektif kanaate değil, sübjektif veriye dayanması gereklidir. Müvekkilin karakolda da iki farklı ifadesi vardır, ilk ifadesinde öldürdüğünü söylemekte ancak ikinci ifadesinde ise kendisini suçladığı için suç üstlendiğini ifade etmiştir. Tüm bu çelişkiler nedeniyle, sanığın cezalandırılmasının hukuken hatalı olduğu kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

Sanığın babası Rıfat Toktaş da torununa hastaneye yatırıldığı gün biri penisilin grubu olan iki tane güçlü antibiyotik verildiğini ve ilk günden beri ilaç alerjisine bağlı olarak gelişen anafilaksi sonucu öldüğünü iddia ettiklerini, hala aynı iddialarının arkasında olduklarını dile getirdi.

- Davanın geçmişi

Olaydan iki yıl önce Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Bursa Yıldırımspor'da forma giyen Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı 23 Nisan 2020'de yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye götürmüş, çocuk hastanede Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alınmıştı.

Bir süre sonra odadan çıkan Toktaş, çocuğunun fenalaştığını belirterek doktorlardan yardım istemişti. Doktorların kalp masajı yaparak müdahale etmesinin ardından yoğun bakım servisine alınan Kasım Toktaş, yaklaşık 2 saat sonra yaşamını yitirmişti.

Cevher Toktaş, 4 Mayıs 2020'de polis merkezine gitmiş ve oğlunu öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuştu. Tutuklanan Toktaş hakkında "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

Toktaş, yargılama sonucu "altsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın hukuki durumuna Gözlem İhtisas Dairesinden rapor alınmadan eksik incelemeyle karar verilmesi ve cezasına takdiri indirim uygulanması gerektiğinin gözetilmemesinin hukuka aykırı bulunması nedeniyle dosyanın bozulmasına karar vermişti.

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