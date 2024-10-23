'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücülere 38 bin 832 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince kentte trafik denetimi gerçekleştirildi.

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