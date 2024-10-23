Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Tataristan'da ikili görüşmelerine başladı. Erdoğan ilk olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 15:45, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 15:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak için Tataristan'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.