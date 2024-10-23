TUSAŞ Tesislerine Terör Saldırısı: 4 Şehit, 14 Yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırı ile birlikte TUSAŞ'tan patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk patlamanın ardından silah sesleri ve patlamalar devam etti.

Güvenlik güçleri ile teröristler arasıda çatışmaların devam ettiği, rehine olduğu bildiriliyor.

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 4 ŞEHİDİMİZ, 14 YARALIMIZ VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör saldırısında 4 şehit, 14 yaralı olduğunu açıkladı. Olayda iki terörist de etkisiz hale getirildi.

BAKAN YERLİKAYA: KİMLİK BİLGİLERİ BELİRLENİNCE ÖRGÜT DE ORTAYA ÇIKACAK

Saldırıya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının 15.26'da gerçekleştiğini söyledi.

Saldırıyı gerçekleştiren biri erkek iki teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Yerlikaya, "Kimlikleri belli olur olmaz hangi terör örgütü olduğuyla ilgili sizlerle bunu paylaşacağız." dedi.

Olay yerinden ilk görüntülerde, iki teröristin bir taksiden inerek, sivillere ateş etmeye başladığı ve ardından tesise yöneldiği görüldü.

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, yaralıların Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi ile Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine sevk edildiğini açıkladı.

1 BAŞSAVCIVEKİLİ VE 8 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmada 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.

DMM: "TUSAŞ'ta yaşananlarla ilgili asılsız iddialara itibar edilmemeli"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

TUSAŞ yerleşkesinde bir silahlı saldırı olduğu yönünde bir haber aldım. Savunma Sanayi Başkanımızı aradım kendisi haberi doğruladı ama henüz detaylarla ilgili bir bilgi paylaşma imkanı bulunmuyordu.

Rabbim bütün mühendislerimizi araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz asla savunma sanayinden, milli teknoloji hamlesi yolculuğundan geri adım atmayacağız.

YAYIN YASAĞI KARARI ALINDI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.

Öte yandan patlamadan ilk görüntü de geldi.

TUSAŞ NEDİR?

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.

Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kurulmuştur.



25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda TAI ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletmiş, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna gelmiştir.

Havacılık ve uzay sanayisinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, proje konularına bağlı olarak;

Havacılık Yapısalları Grubu

Uçak Grubu,

Helikopter Grubu,

İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu,

Uzay Sistemleri Grubu,

Milli Muharip Uçak Grubu

Mühendislik Grubu

olmak üzere altı stratejik iş merkezi bünyesinde örgütlenmiştir. Ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanan/üretilen tüm ürünlerle ilgili olarak entegre lojistik destek hizmeti sağlanmaktadır.