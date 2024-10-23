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43. kattan düşerek ölen genç kadının ailesinden cinayet iddiası

Ankara'da 43 katlı gökdelenin en üst kadından düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki Semanur Arslan'ın ailesi, olayın cinayet olduğunu ileri sürdü. Olayın bir an önce çözülmesini isteyen anne Elif Karaca, "O gün çok mutluydu. Kapadokya'ya gideceğini söylemişti. Asla intihar edecek birisi değildi." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 16:12, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 16:13
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43. kattan düşerek ölen genç kadının ailesinden cinayet iddiası

Olay, 20 Ekim akşamı Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'ndeki bir gökdelende meydana geldi. Alınan bilgilere göre, binicilik eğitmenliği yapan 27 yaşındaki Semanur Arslan, arkadaşları Ferhat D. (43) ile Ezgi Ö.'nün (31) bulunduğu eve gitti.

İlerleyen saatlerde yerde bir kadın cesedi gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede ölen kişinin Semanur Aslan olduğu ve 43'üncü kattan düştüğü tespit edildi.

Olayla ilgili ifadesi alınan Ferhat D'nin Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında ise Arslan'ı göremediklerini söylediği öğrenildi. Ezgi Ö.'nün ise ifadesinde, Arslan'ın erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia ettiği öğrenildi.

Ölen genç kadının ailesi, olayın intihar süsü verilmiş cinayet olduğunu ileri sürdü. Olayın bir an önce çözülmesini isteyen aile, sorumluların en ağır cezayla yargılanmasını istedi.

"DAYANAMIYORUM, ÇILDIRMAK ÜZEREYİM"
Arslan'ın gözü yaşlı annesi Elif Karaca, kızının asla intihar etmeyeceğini belirterek, "O gün çok mutluydu. Kapadokya'ya gideceğini söylemişti. Asla intihar edecek birisi değildi. Verilen ifadeler çelişkili, birbirini tutmuyor. Kızım asla intihar edecek biri değildi. Ailesine çok düşkündü. Ne olur bu olayın üstü kapanmasın. Neyse olay ortaya çıksın." dedi.

"ABLAMI TEHDİT EDEN KİŞİLER VARDI"
Arslan'ın kardeşi Serhat Arslan ise, ablasının neşeli ve enerji dolu birisi olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ablamın öldüğü evdeki o iki kişinin ifadeleri birbirleriyle çelişiyor. Ablam taksi çağırdıktan çok kısa bir süre sonra ölmüş. İntihar edecek hiç kimse taksi çağırmaz. Ablamın telefonu şifreliydi. Telefonuyla uğraşılmış. Bu olay kesinlikle intihar değil. Neden öldüğüne dair bir tahminim yok ama ablamı tehdit eden kişiler vardı."

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