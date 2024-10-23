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Eğitim Bir-Sen Tunceli Şube Başkanı: Erasmus parasıyla bir daire nasıl döşenir?

Eğitim Bir-Sen Tunceli Şube Başkanı Bülent Kar, Munzur Üniversitesi'nin Erasmus programı için ayrılan ödeneğin keyfi olarak harcandığını, üniversitenin bu ödeneği mobilya ve beyaz eşya alarak kullandığını iddia etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 16:18, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 16:22
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Eğitim Bir-Sen Tunceli Şube Başkanı: Erasmus parasıyla bir daire nasıl döşenir?

Munzur Üniversitesi'nin keyfi uygulamalarla birçok kez gündeme geldiğini belirten Eğitim Bir-Sen Tunceli Şube Başkanı Bülent Kar, ' Erasmus kurumsal destek hibesi el kitabının VIII. Maddesinin 1 inci alt bendinde "Kurumsal Destek Hibesinin Kullanımı" altında tanımlanan ilke ve kurallara uygun olmayan harcama yapılarak destek hibesi amacı dışında kullanılmıştır. Bu harcamalarla döşenen daire öğrenci hareketliliğine nasıl katkı sağlamaktadır! ' ifadelerini kullandı.

'Sayıştay'ı göreve davet ediyoruz'

Eğitim Bir Sen Tunceli Şube başkanı Kar, 'Erasmus Ödeneğinden 300 bin TL'nin üzerinde harcama yapıldığını vurguladı, Kar, ayrıca 'Rektörtlük konutu altındaki dairenin Erasmus Koordinatörü tarafından misafir ağırlandığı doğru mudur?' diyerek Sayıştay'ı göreve çağırdı.

Eğitim Bir Sen Tunceli Şube Başkanı Bülent Kar'ın konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde:

ERASMUS PARASIYLA BİR DAİRE NASIL DÖŞENİR?

Hukuksuz ve keyfi uygulamalarıyla birçok kez gündeme gelen Munzur Üniversitesi'ndeki tartışmalı uygulamalara bir yenisi daha eklendi.

Üniversitenin Erasmus Programı kapsamında kullanılması için ayrılan ödeneği mobilya ve beyaz eşya almak için kullandığı ortaya çıktı.

KURALLARA AYKIRI HARCAMALAR

Erasmus kurumsal destek hibesi el kitabının VIII. Maddesinin 1 inci alt bendinde "Kurumsal Destek Hibesinin Kullanımı" altında tanımlanan ilke ve kurallara uygun olmayan harcama yapılarak destek hibesi amacı dışında kullanılmıştır. Bu harcamalarla döşenen daire öğrenci hareketliliğine nasıl katkı sağlamaktadır! Koltuk takımı, masa, sandalye, baza, yatak, baza başlığı, dolap, halı, perde, yorgan, çarşaf, yastı yüzü, uyku seti, alez, pike, yatak örtüsü, battaniye, banyo paspas seti, tek kişilik nevresim takımı, banyo havlusu, el yüz havlusu, yastık, davlumbaz, buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, saç kurutma makinesi, ütü, televizyon, airfryer, dik süpürge, kurutmalık, ütü masası gibi malzemeler için yaklaşık 300.000 TL'nin üzerinde bir para harcandığı ve bu malzemelerin Rektörlük konutunun altındaki dairede kullanıldığı, Erasmus koordinatörü S.G'nin Özel! misafirini burada ağırladığı doğru mudur?

Üniversitedeki bu keyfiliğin Sayıştay Başkanlığı tarafından son bulacağına inanıyor ve Sayıştay'ı göreve davet ediyoruz.

Bülent KAR -Eğitim Bir Sen Tunceli Şube Başkanı

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