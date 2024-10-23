İki dil bilmek Alzheimer'ı 5 yıl geciktirebilir

TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin soruşturma
TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin soruşturma
TUSAŞ tesislerinde silah sesleri: Şehit ve Yaralılar Var
TUSAŞ tesislerinde silah sesleri: Şehit ve Yaralılar Var
Terminal İstanbul, İstanbul'un vizyon projesi olacak
Terminal İstanbul, İstanbul'un vizyon projesi olacak
Narin cinayeti iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 7 Kasım'da
Narin cinayeti iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 7 Kasım'da
'CİMER'e yapılan hiçbir başvuru sümenatı edilmez'
'CİMER'e yapılan hiçbir başvuru sümenatı edilmez'
FETÖ'de liderlik savaşı çıktı
FETÖ'de liderlik savaşı çıktı
Bu 5 oyunu çocuklarınıza oynatmayın!
Bu 5 oyunu çocuklarınıza oynatmayın!
Cevdet Yılmaz açıkladı: Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturulacak
Cevdet Yılmaz açıkladı: Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturulacak
İkinci elde talep arttı, fiyatlar düştü
İkinci elde talep arttı, fiyatlar düştü
Boşanma davaları için yeni düzenleme: Komisyonda kabul edildi
Boşanma davaları için yeni düzenleme: Komisyonda kabul edildi
MASAK, FETÖ'nün mali yapılanmasına göz açtırmadı
MASAK, FETÖ'nün mali yapılanmasına göz açtırmadı
Tüketici güveni 16 ayın zirvesinde
Tüketici güveni 16 ayın zirvesinde
Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni FETÖ'den gözaltına alındı
Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni FETÖ'den gözaltına alındı
Dünya Bankasından Türkiye'deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman
Dünya Bankasından Türkiye'deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman
Polis iğneyle kuyu kazarak cinayeti çözdü
Polis iğneyle kuyu kazarak cinayeti çözdü
Daha büyük banknotlara ihtiyaç var, ATM'ler para saymaktan bozuluyor
Daha büyük banknotlara ihtiyaç var, ATM'ler para saymaktan bozuluyor
Ev kiraları düşüyor! Fiyatlardaki reel düşüş yüzde 18.6'ya ulaştı
Ev kiraları düşüyor! Fiyatlardaki reel düşüş yüzde 18.6'ya ulaştı
Sistem değişiyor, hastane denetiminde yeni dönem
Sistem değişiyor, hastane denetiminde yeni dönem
Ekmeğe söylenti zammı! 15 TL'ye satan var
Ekmeğe söylenti zammı! 15 TL'ye satan var
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
FETÖ ekonomiye 350 milyar dolar zarar verdi
FETÖ ekonomiye 350 milyar dolar zarar verdi
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
'SGK'yi sıfırdan aldık dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüştürdük'
'SGK'yi sıfırdan aldık dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüştürdük'
Yenidoğan skandalı için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Yenidoğan skandalı için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Aile hekimliğiyle ilgili düzenleme yapılacak
Aile hekimliğiyle ilgili düzenleme yapılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesini sundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçesini sundu
Casusluk ile ilgili düzenlemenin yer aldığı kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda
Casusluk ile ilgili düzenlemenin yer aldığı kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda
FETÖ sözleri nedeniyle gazeteciye adli kontrol
FETÖ sözleri nedeniyle gazeteciye adli kontrol
2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yüreğir Belediye Başkanına rüşvet davası: 12 Yıla Kadar Hapis İstemi
Yüreğir Belediye Başkanına rüşvet davası: 12 Yıla Kadar Hapis İstemi
Ana sayfaHaberler Yaşam

İki dil bilmek Alzheimer'ı 5 yıl geciktirebilir

Araştırmacılar, iki dil bilmenin tek dilli kişilere kıyasla Alzheimer başlangıcını beş yıla kadar geciktirebildiğini ortaya koydu. İki dil bilen insanların hipokampüs hacmini koruyarak beyin dirençlerinin arttığı kaydedildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 16:35, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 16:36
Yazdır
İki dil bilmek Alzheimer'ı 5 yıl geciktirebilir

Ana dilin yanında bir yabancı dil öğrenmenin yaşlı yetişkinler için bilişsel faydaları olduğu uzun zamandır bilinmektedir.

Araştırmalar, Alzheimer hastalığının başlangıcını tek dilli yetişkinlere kıyasla beş yıla kadar geciktirmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.

Bilingualism dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada Concordia araştırmacıları, beynin dil ve yaşlanmayla bağlantılı bölgelerindeki beyin direncini incelemek için nörogörüntüleme yöntemlerini kullandılar.

Alzheimer hastalığı olan iki dil bilen kişilerde hipokampüsün, yaş, eğitim, bilişsel işlev ve hafıza açısından eşleştirildiğinde tek dil bilen kişilere göre belirgin şekilde daha büyük olduğunu buldular.

Çalışmanın baş yazarı, doktora adayı Kristina Coulter, "Beyinde öğrenme ve hafıza için ana bölge olan ve Alzheimer'dan oldukça etkilenen hipokampüste daha fazla beyin maddesi vardı" dedi.

Araştırmacılar, bilişsel olarak normal olan, öznel bilişsel gerileme veya hafif bilişsel bozukluk risk durumlarında olan veya Alzheimer teşhisi konan tek dil ve iki dil bilen yaşlı yetişkinlerin beyin özelliklerini karşılaştırdı.

Tek dil bilen hafif bilişsel bozukluğu ve Alzheimer'ı olan bireyler arasında hipokampal atrofi kanıtı varken, Alzheimer gelişiminin sürekliliği boyunca iki dil bilenlerde hipokampal hacimde bir değişiklik olmadığını buldular.

Coulter, "Alzheimer ile ilgili alandaki beyin hacmi, sağlıklı yaşlı yetişkinlerde, iki risk durumunda ve iki dil bilen katılımcılardaki Alzheimer hastalığı grubunda aynıydı. Bu, iki dil bilmekle ilgili bir çeşit beyin bakımı olabileceğini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Phillips, "Birden fazla dil konuşmak, beyin sağlığını destekleyen bilişsel ve sosyal olarak meşgul olmanın çeşitli yollarından biridir. Bu araştırma, bilişsel olarak normal olan bireylerden Alzheimer'a yakalanma riski daha yüksek olanlara ve gerçekten hastalığa yakalanmış olanlara kadar, demans riskinin sürekliliği boyunca iki dil bilmenin beyin yapısı üzerindeki potansiyel etkisini inceleyebildiği için benzersizdir." dedi.

Concordia araştırmacılarının gelecekteki çalışmaları, çok dilli olmanın beyin ağları üzerinde benzer bir olumlu etkiye sahip olup olmadığını araştıracak.

Burak Kalkandelen / NTV

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber