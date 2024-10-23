TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına yayın yasağı getirildi

Sadece resmi bilgilerin haberlere yansıtılması gerekmektedir. Aksi halde sorumlu olan yayıncılar hakkında gerekli müeyyideler uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi.

Terör olayları durumunda medyanın sorumluluğunun belli olduğunu dile getiren Şahin, "Gerek yasamız gerekse basın meslek ilkeleri göz önüne alındığında bu tip olaylar sonrasında vatandaşı paniğe sevk edebilecek, halkta infiale yol açabilecek sansasyonel, kaynağı belirsiz bilgi ve iddiaların medyada yer almaması son derece önemlidir.

Türkiye'nin kritik noktalarından TUSAŞ'a terör eylemi gerçekleştirdi. İlk açıklamayı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit ve yaralıların olduğunu açıkladı.

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