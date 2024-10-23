Özgür Özel'den TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama

DİYARBAKIR (AA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, "Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör kimden ve ne gerekçe ile gelirse gelsin lanetliyoruz. Bu saldırıyı görünce buradaki zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor." dedi.

Özel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde, Ankara'da TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısı olduğu bilgisini aldıklarını belirterek, şehit ve yaralıların olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Olayın çok yeni olduğunu, gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör kimden ve ne gerekçe ile gelirse gelsin lanetliyoruz. Bu saldırıyı görünce buradaki zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu da düşünmeden geçemiyor insan. (7 Haziran 2015 seçimleri) 7 Haziran'a birkaç gün kala Diyarbakır'dan başlayan ve 1 Kasım'a kadar süren süreci hatırlamadan geçemiyor insan. Bütün terör örgütlerinin bir anda aktif olduğu bir sürecin aslında 7 Haziran ve 1 Kasım arasında kamuoyunu nasıl yönlendirmeye çalıştığını hatırlamak gerekiyor. Kim terörden medet umuyorsa yanlış yapıyor. Türkiye'nin gündeminden terörün ve şehitlerin çıkması, annelerin nereli olursa olsun Türk de Kürt de olsa, Batı'da da Doğu'da da gözyaşının durması ve artık bu ülkede 86 milyonun barış, kardeşlik, huzur içinde yaşayıp refaha kavuşması, yoksulluktan kurtulması, gelecek endişesinden Kürt'ün de Türk'ün de Alevi'nin de Sünni'nin de gençlerinin kurtulması umudundayız."

Bunun kolay olmayacağını ifade eden Özel, her türlü psikolojik harbe ve her türlü saldırgan tutuma hazır olmak gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

Özel, "Şehitlere çok ciğerimiz yandı, yanmaya devam ediyor. Bunun son olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.