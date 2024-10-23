Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 şehidimiz, 14 yaralımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

BRICS Zirvesi'ne davetiniz için teşekkür ediyorum. Astana'daki görüşmemizin ardından sizinle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.

(TUSAŞ'a terör saldırısı) 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye'ye başsağlığı dilemek istiyorum. TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Burada olmanız bizim için önemli. Rusya-Türkiye ilişkileri iyi komşuluk karakterleri taşıyor. Yıllardır tecrübelerimize dayanarak ilişkilerimiz gelişiyor. Ticari konularda da her sene daha dinamik gidiyoruz. Ticaret hacimlerimizin arttığının altını çiziyorum. Stratejik ilişkilerimizde gördüğünüz gibi Türkiye önemli bir partnerimiz. Akkuyu bunun için örnek bir projedir. Türkiye'de uluslararası gaz ağının oluşturulması konusunda attığımız adımlar meyvelerini vermeye başladı. Akkuyu NGS bizim için önemli bir proje. 7/24 bunun için çalışıyoruz. Önümüzdeki sene daha verimli çalışmasını görüyoruz.

Turistik faaliyetlerde daha fazla ilerleme kaydettik. Milyondan fazla insanımız Türkiye'yi ziyaret ediyor. Ağustosta 4,5 milyon vatandaşımız Türkiye'yi ziyaret etti.