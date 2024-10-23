Dört büyük kulüpten TUSAŞ saldırısı sonrası açıklama

TRABZONSPOR "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

GALATASARAY "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

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