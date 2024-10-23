Dört büyük kulüpten TUSAŞ saldırısı sonrası açıklama
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırının ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan art arda paylaşımlar geldi.
BEŞİKTAŞ
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
FENERBAHÇE
"Başımız sağ olsun.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz."
GALATASARAY
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
TRABZONSPOR
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Milletimizin başı sağ olsun"