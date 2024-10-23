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TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biri kadın biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale etirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta, 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz, hangi terör örgütü olduğu ile ilgili sizlerle bunu paylaşacağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 19:15, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 19:19
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TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 4 kişinin şehit olduğunu ve 3'ü ağır olmak üzere toplam 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından yerleşkede incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya, saldırının saat 15.26'da gerçekleştirildiğini ve derhal jandarma ile emniyet birimlerinin olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Yerlikaya, "Biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta, 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır." dedi.

Terörü lanetlediğini vurgulayan Yerlikaya, Türk halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

"Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz, hangi terör örgütü olduğu ile ilgili sizlerle bunu paylaşacağız." ifadelerini kullanan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tüm aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İlk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza buradaki operasyon ve bu etkisiz hale getirilinceye kadar olan süreçle ilgili bilgi arz ettik. Çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. Hep birlikte milli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa, ister terör örgütü, ister organize suç örgütü, ister şehir eşkıyası olsun hiç durmadan, duraksamadan azim ve karanlıkla bunların da nefeslerini kesmekte kararlıyız. Bizim kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz; devletimizin ve milletimizin iradesi, gücü her zaman galip gelecektir. Bundan da hiçbirimizin şüphesi olmasın."

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