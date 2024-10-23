TUSAŞ'a terör saldırısı: Saldırı hakkında en son ne biliyoruz?
TUSAŞ'a terör saldırısı: Saldırı hakkında en son ne biliyoruz?
Yargı Düzenlemeleri Adalet Komisyonundan Geçti
Yargı Düzenlemeleri Adalet Komisyonundan Geçti
İstinaf mahkemesi, 'topuk kanı'yla ilgili kararının kaldırılmasına hükmetti
İstinaf mahkemesi, 'topuk kanı'yla ilgili kararının kaldırılmasına hükmetti
TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehit, 3'ü ağır 14 yaralı
TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehit, 3'ü ağır 14 yaralı
HSK müfettişini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
HSK müfettişini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına yayın yasağı getirildi
TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına yayın yasağı getirildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! TUSAŞ'a terör saldırısında görevlendirme
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! TUSAŞ'a terör saldırısında görevlendirme
Terminal İstanbul, İstanbul'un vizyon projesi olacak
Terminal İstanbul, İstanbul'un vizyon projesi olacak
Narin cinayeti iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 7 Kasım'da
Narin cinayeti iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 7 Kasım'da
'CİMER'e yapılan hiçbir başvuru sümenatı edilmez'
'CİMER'e yapılan hiçbir başvuru sümenatı edilmez'
FETÖ'de liderlik savaşı çıktı
FETÖ'de liderlik savaşı çıktı
Bu 5 oyunu çocuklarınıza oynatmayın!
Bu 5 oyunu çocuklarınıza oynatmayın!
Cevdet Yılmaz açıkladı: Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturulacak
Cevdet Yılmaz açıkladı: Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturulacak
İkinci elde talep arttı, fiyatlar düştü
İkinci elde talep arttı, fiyatlar düştü
Boşanma davaları için yeni düzenleme: Komisyonda kabul edildi
Boşanma davaları için yeni düzenleme: Komisyonda kabul edildi
MASAK, FETÖ'nün mali yapılanmasına göz açtırmadı
MASAK, FETÖ'nün mali yapılanmasına göz açtırmadı
Tüketici güveni 16 ayın zirvesinde
Tüketici güveni 16 ayın zirvesinde
Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni FETÖ'den gözaltına alındı
Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni FETÖ'den gözaltına alındı
Dünya Bankasından Türkiye'deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman
Dünya Bankasından Türkiye'deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman
Polis iğneyle kuyu kazarak cinayeti çözdü
Polis iğneyle kuyu kazarak cinayeti çözdü
Daha büyük banknotlara ihtiyaç var, ATM'ler para saymaktan bozuluyor
Daha büyük banknotlara ihtiyaç var, ATM'ler para saymaktan bozuluyor
Ev kiraları düşüyor! Fiyatlardaki reel düşüş yüzde 18.6'ya ulaştı
Ev kiraları düşüyor! Fiyatlardaki reel düşüş yüzde 18.6'ya ulaştı
Sistem değişiyor, hastane denetiminde yeni dönem
Sistem değişiyor, hastane denetiminde yeni dönem
Ekmeğe söylenti zammı! 15 TL'ye satan var
Ekmeğe söylenti zammı! 15 TL'ye satan var
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
FETÖ ekonomiye 350 milyar dolar zarar verdi
FETÖ ekonomiye 350 milyar dolar zarar verdi
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
'SGK'yi sıfırdan aldık dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüştürdük'
'SGK'yi sıfırdan aldık dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüştürdük'
Yenidoğan skandalı için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Yenidoğan skandalı için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Aile hekimliğiyle ilgili düzenleme yapılacak
Aile hekimliğiyle ilgili düzenleme yapılacak
Ana sayfaHaberler

TUSAŞ'a terör saldırısı: Saldırı hakkında en son ne biliyoruz?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda 4 şehit, 14 yaralı olduğunu açıkladı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü. Biri kadın, biri erkek iki teröristin kimlik tespitlerinin sürdüğünü açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kimlik bilgleri belirlenince örgüt de ortaya çıkacak." dedi. Saldırı hakkında en son ne biliyoruz?

Haber Giriş : 23 Ekim 2024 19:50, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 19:52
Yazdır
TUSAŞ'a terör saldırısı: Saldırı hakkında en son ne biliyoruz?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda 4 şehit, 14 yaralı olduğunu açıkladı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü.

TUŞAŞ SALDIRISI NE ZAMAN OLDU?

İki terörist, saat 15.26 sıralarında tesisin ana girişine gelerek ateş etmeye başladı. Saldırı sırasında çekilen videodan, iki teröristin bir taksiyle geldiği, bir süre araç içinde durduğunu görünüyor. Aracı kullanan terörist inerek, arabanın ön tarafına giderek tesise doğru ateş ederek koşmaya başlıyor. Aracın solunda inen diğer terörist ise, o sırada arabanın yanından geçen sivillere ateş ediyor. Sırt çantaları teröristler, sivillere ateş ederek, tesise doğru koşmaya başlıyor. Saldırı sırasında kapıdaki çalışanlar saklanmaya çalışıyor. Teröristler tesis kapısına ve çevresine ateş ederek içeri girmeye çalıştı. Bu sırada tesis kapısı yakınında kuvvetli patlama duyuldu.

TERÖRİSTLER TESİSE NASIL GELDİ?

Teröristler, muhtemelen dikkat çekmemek veya gasbının kolay olduğunu düşünerek, bir taksiyle tesise geldi. 06 plakalı aracın şoförünün akıbeti şu an bilinmiyor.

SALDIRIYA NASIL KARŞILIK VERİLDİ?

15.26 sıralarında sosyal medyada, TUSAŞ saldırı haberi yayılmaya başladı ve bu sırada en yakın birim olan Jandarma Özel Harekata operasyon talimatı verildi. Jandarma timleri, helikopterle tesise gelerek suratle tesis içinde terörist avına başladı. TUSAŞ çalışanları güvenli yerlere aktarıldı ve tesis içinde güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

TERÖRİSTLER KAÇ KİŞİYDİ?

Kayıtlardan taksiyle gelen teröristlerin iki kişi olduğu anlaşıldı. Birisi kadın iki terörist, uzun namlulu, Kalaşinikof olduğu tahmin edilen silahlarla sivillere ateş etmeye başladı. Teröristlerin sırt çantalarıyla gelmesi, patlayıcı da getirdiklerini düşündürdü.

SALDIRIDA KAÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk açıklamada saldırıda 3 kişinin şehit olduğunu, 14 yaralı bulunduğu açıkladı. Daha sonra ikinci açıklamada şehit sayısının 4'e çıktığı açıklandı ve 3'ü ağır 14 yaralı olduğu belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber