TUSAŞ'a terör saldırısı: Saldırı hakkında en son ne biliyoruz?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda 4 şehit, 14 yaralı olduğunu açıkladı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü.

TUŞAŞ SALDIRISI NE ZAMAN OLDU?

İki terörist, saat 15.26 sıralarında tesisin ana girişine gelerek ateş etmeye başladı. Saldırı sırasında çekilen videodan, iki teröristin bir taksiyle geldiği, bir süre araç içinde durduğunu görünüyor. Aracı kullanan terörist inerek, arabanın ön tarafına giderek tesise doğru ateş ederek koşmaya başlıyor. Aracın solunda inen diğer terörist ise, o sırada arabanın yanından geçen sivillere ateş ediyor. Sırt çantaları teröristler, sivillere ateş ederek, tesise doğru koşmaya başlıyor. Saldırı sırasında kapıdaki çalışanlar saklanmaya çalışıyor. Teröristler tesis kapısına ve çevresine ateş ederek içeri girmeye çalıştı. Bu sırada tesis kapısı yakınında kuvvetli patlama duyuldu.

TERÖRİSTLER TESİSE NASIL GELDİ?

Teröristler, muhtemelen dikkat çekmemek veya gasbının kolay olduğunu düşünerek, bir taksiyle tesise geldi. 06 plakalı aracın şoförünün akıbeti şu an bilinmiyor.

SALDIRIYA NASIL KARŞILIK VERİLDİ?

15.26 sıralarında sosyal medyada, TUSAŞ saldırı haberi yayılmaya başladı ve bu sırada en yakın birim olan Jandarma Özel Harekata operasyon talimatı verildi. Jandarma timleri, helikopterle tesise gelerek suratle tesis içinde terörist avına başladı. TUSAŞ çalışanları güvenli yerlere aktarıldı ve tesis içinde güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

TERÖRİSTLER KAÇ KİŞİYDİ?

Kayıtlardan taksiyle gelen teröristlerin iki kişi olduğu anlaşıldı. Birisi kadın iki terörist, uzun namlulu, Kalaşinikof olduğu tahmin edilen silahlarla sivillere ateş etmeye başladı. Teröristlerin sırt çantalarıyla gelmesi, patlayıcı da getirdiklerini düşündürdü.

SALDIRIDA KAÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilk açıklamada saldırıda 3 kişinin şehit olduğunu, 14 yaralı bulunduğu açıkladı. Daha sonra ikinci açıklamada şehit sayısının 4'e çıktığı açıklandı ve 3'ü ağır 14 yaralı olduğu belirtildi.