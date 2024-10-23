Kalın'dan MKYK'da FETÖ sunumu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü ve örgüt, AK Parti MKYK'da masaya yatırıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, konuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

KOLTUK KAVGASI BAŞLADI

Yeni Şafak'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre; Kalın, Gülen'in ölümü sonrası örgüt içinde büyük bir kavga başladığını kaydettiği toplantıda, hangi FETÖ üyesinin hangi alandan sorumlu olduğu, hangi ismin hangi isimlerle koltuk kavgası yaşadığı ve Türkiye'nin olası senaryolara karşı aldığı önlemleri anlattı.

FİDAN'DAN FİLİSTİN BİLGİLENDİRMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrail'in saldırıları, Filistin'deki barış süreci ile Türkiye'nin tutumu ve izlediği yol haritası hakkında üyelere kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Fidan, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı BRICS Zirvesi hakkında da bilgi verdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise, 10'uncu yargı paketi hazırlıklarını anlatarak çalışmanın 2 hafta içinde Erdoğan'a sunulacağını belirtti.

177 hesaba işlem başlatıldı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası, sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisinin tespit edildiği ve haklarında işlem başlatıldığını kaydetti.