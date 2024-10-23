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TUSAŞ'a terör saldırısı Meclis'in gündeminde

TBMM Genel Kurulu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık Uzay Sanayi A.Ş.'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını ele aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 20:47, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 20:47
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TUSAŞ'a terör saldırısı Meclis'in gündeminde

Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu, 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Lübnan'daki görev süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri sürerken, Meclis Başkanvekili Adan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili sosyal medya paylaşımını okudu ve ardından birleşime ara verdi. Birleşimden sonra tekrar toplanan Genel Kurul'da Adan, "Bu hain terör saldırısını kınıyoruz. Şehitlerimize başsağlığı, yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Hiçbir terör eylemi ülkemizi yolundan döndüremez, döktükleri kanda da boğulacaklardır" dedi.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE İSTEMİYORLAR"
Saadet Partisi (SP) Grup Başkanı Selçuk Özdağ, TUSAŞ'a yönelik saldırıyı kınayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu andan itibaren zaman zaman darbelerle, çatışmalarla ve kutuplaşmalarla karşı karşıya kaldı. Egemen güçler, güçlü bir Türkiye istemiyor; ekonomisi, sanayisi ve insan hakları güçlü bir ülke istemiyorlar. Teröre karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Eğer birlikte hareket edersek, huzurlu bir ortamı inşa edebiliriz" şeklinde konuştu.

ÇÖMEZ'DEN SERT TEPKİ
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Grup olarak terör örgütünü ve ondan medet umanları lanetle kınıyoruz. Hangi enstrümanı kullanırlarsa kullansınlar, terör bu güzel ülkenin huzurunu bozamayacak" dedi.

"MÜCADELE KARARLI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bu saldırılar, Türkiye üzerine kötü emelleri olan güçlerin terör örgütlerini kullanarak gerçekleştirdiği saldırılardır. Türkiye Cumhuriyeti, güçlüdür ve terörle mücadelesine kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Bu olay sadece bu olayla sınırlı değil. Türkiye toplumu, savaş ve şiddetten kurtulmak istiyor. Zamanlaması manidar, provokasyon açıkça ortada" dedi.

CHP TERÖRÜ LANETLEDİ
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, saldırı nedeniyle sarsıldıklarını belirterek, "Soğukkanlı ve sağduyulu olmalıyız. Terörizmi lanetliyoruz" dedi.

AKP'Lİ ZENGİN: ZAMANLAMASI MANİDAR
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "TUSAŞ, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir kuruluş. Zamanlaması manidar ve bu terör örgütü elbette yakalanacak" şeklinde konuştu.

Grup başkanvekillerinin konuşmalarının ardından, tezkere üzerindeki görüşmelere devam ediliyor.

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