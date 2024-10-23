Adana'da 'Öğretmen Akademileri' başladı

TUSAŞ'a terör saldırısı: 5 şehit, 2'si ağır 22 yaralı
TUSAŞ'a terör saldırısı: 5 şehit, 2'si ağır 22 yaralı
TUSAŞ'daki terör saldırısını PKK gerçekleştirdi: Bakan Güler açıkladı
TUSAŞ'daki terör saldırısını PKK gerçekleştirdi: Bakan Güler açıkladı
TUSAŞ'a terör saldırısı: Saldırı hakkında en son ne biliyoruz?
TUSAŞ'a terör saldırısı: Saldırı hakkında en son ne biliyoruz?
Yargı Düzenlemeleri Adalet Komisyonundan Geçti
Yargı Düzenlemeleri Adalet Komisyonundan Geçti
İstinaf mahkemesi, 'topuk kanı'yla ilgili kararının kaldırılmasına hükmetti
İstinaf mahkemesi, 'topuk kanı'yla ilgili kararının kaldırılmasına hükmetti
HSK müfettişini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
HSK müfettişini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına yayın yasağı getirildi
TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına yayın yasağı getirildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! TUSAŞ'a terör saldırısında görevlendirme
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! TUSAŞ'a terör saldırısında görevlendirme
Terminal İstanbul, İstanbul'un vizyon projesi olacak
Terminal İstanbul, İstanbul'un vizyon projesi olacak
Narin cinayeti iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 7 Kasım'da
Narin cinayeti iddianamesi kabul edildi: İlk duruşma 7 Kasım'da
'CİMER'e yapılan hiçbir başvuru sümenatı edilmez'
'CİMER'e yapılan hiçbir başvuru sümenatı edilmez'
FETÖ'de liderlik savaşı çıktı
FETÖ'de liderlik savaşı çıktı
Bu 5 oyunu çocuklarınıza oynatmayın!
Bu 5 oyunu çocuklarınıza oynatmayın!
Cevdet Yılmaz açıkladı: Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturulacak
Cevdet Yılmaz açıkladı: Demografik Nüfus Yüksek Kurulu oluşturulacak
İkinci elde talep arttı, fiyatlar düştü
İkinci elde talep arttı, fiyatlar düştü
Boşanma davaları için yeni düzenleme: Komisyonda kabul edildi
Boşanma davaları için yeni düzenleme: Komisyonda kabul edildi
MASAK, FETÖ'nün mali yapılanmasına göz açtırmadı
MASAK, FETÖ'nün mali yapılanmasına göz açtırmadı
Tüketici güveni 16 ayın zirvesinde
Tüketici güveni 16 ayın zirvesinde
Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni FETÖ'den gözaltına alındı
Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni FETÖ'den gözaltına alındı
Dünya Bankasından Türkiye'deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman
Dünya Bankasından Türkiye'deki 4 projeye 1,9 milyar dolarlık finansman
Polis iğneyle kuyu kazarak cinayeti çözdü
Polis iğneyle kuyu kazarak cinayeti çözdü
Daha büyük banknotlara ihtiyaç var, ATM'ler para saymaktan bozuluyor
Daha büyük banknotlara ihtiyaç var, ATM'ler para saymaktan bozuluyor
Ev kiraları düşüyor! Fiyatlardaki reel düşüş yüzde 18.6'ya ulaştı
Ev kiraları düşüyor! Fiyatlardaki reel düşüş yüzde 18.6'ya ulaştı
Sistem değişiyor, hastane denetiminde yeni dönem
Sistem değişiyor, hastane denetiminde yeni dönem
Ekmeğe söylenti zammı! 15 TL'ye satan var
Ekmeğe söylenti zammı! 15 TL'ye satan var
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Genel Kurulda
FETÖ ekonomiye 350 milyar dolar zarar verdi
FETÖ ekonomiye 350 milyar dolar zarar verdi
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
Siyasi parti yardımı 1.6 milyar lira azaldı
'SGK'yi sıfırdan aldık dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüştürdük'
'SGK'yi sıfırdan aldık dünyaya örnek olacak bir sisteme dönüştürdük'
Yenidoğan skandalı için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Yenidoğan skandalı için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Ana sayfaHaberler

Adana'da 'Öğretmen Akademileri' başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla 81 ilde hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri" Adana'da başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 21:02, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 21:08
Yazdır
Adana'da 'Öğretmen Akademileri' başladı

ADANA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla 81 ilde hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri" Adana'da başladı.

Adana'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, akademisyen eğitimci desteğiyle müzik, edebiyat ile şehir ve kültür akademileri oluşturuldu.

Vali Yavuz Selim Köşger, Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen törende, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Bu topraklar üzerinde yaşayanların nasıl durmaları gerektiğini öğretecek olanların öğretmenler olduğuna işaret eden Köşger, şunları söyledi:

"Bizi biz yapan değerleri, çağın gerektirdiği her neyse geleceğin emanet edildiği kuşaklara öğretecek olan öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz bu anlamda eğer vazifelerini iyi yaparlarsa bugünkü saldırıyı gerçekleştiren hainler ve onları piyon olarak kullanan güçler ne yaparsa yapsın kimse bizi yıkamaz, bu topraklarda bizim hükümranlığımızı, medeniyetimizi sona erdiremez ve iddiamızı devam ettiririz."

Köşger, bir mumun bir diğer mumu tutuşturmakla kendi aydınlığından bir şey kaybetmeyeceğini belirterek, "Ancak bir mumun diğer mumu tutuşturabilmesi için önce kendisinin yanması lazım. Bu anlamda açılan Öğretmen Akademisi çok önemli. Öğretmenlerimizin önce kendilerinin yetişmiş olması lazım." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de akademilerde, ilgili konularda bilgi, beceri, görüş, düşünce ve eserleriyle öne çıkan uzman kişilerin öğretmen ve yöneticilerle bir araya gelmesinin hedeflendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından akademilerde görev alanlar tanıtıldı.

Programa, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber