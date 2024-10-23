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İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 80 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında da 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 22:09, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 22:10
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İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 80 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında da 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 17'si çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında da durdurulan lastik botlardaki 4'ü çocuk 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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