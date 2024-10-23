'TUSAŞ saldırısı nedeniyle Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini iptal etti'

"Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı nedeniyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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