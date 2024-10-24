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Motosiklet yola atlayan yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da seyir halindeki motosikletin önüne atlayan zihinsel engelli adam kazaya sebep oldu. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 07:27, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 07:15
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Motosiklet yola atlayan yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, 05.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu V.E.E., 16 MA 2592 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken, yola birden zihinsel engelli olduğu iddia edilen S.K. atladı. Frene basan V.E.E., manevra yapmasına rağmen S.K.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü V.E.E., yolcu konumunda bulunan Amjad Zaitoun ve S.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Motosiklette yolcu konumunda bulunan ve yaşanan kazada ağır yaralanan Amjad Zaitoun, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sürücü V.E.E. ile yaya S.K.'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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