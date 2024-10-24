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Önemli bir adım atıldı! Milli Eğitim'den sanal dershane

YKS'ye hazırlık ve okul derslerine yönelik konu anlatım videoları, konu özetleri, video çözümlü sorular, çalışma planı, rehberlik, hedef belirleme, yapay zeka desteği ve daha fazlası MEBİ'de yer alıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 07:52, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 07:53
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Önemli bir adım atıldı! Milli Eğitim'den sanal dershane

YKS'ye hazırlık ve okul derslerine yönelik konu anlatım videoları, konu özetleri, video çözümlü sorular, çalışma planı, rehberlik, hedef belirleme, yapay zeka desteği ve daha fazlası MEBİ'de yer alıyor.

Önemli bir adım atıldı! Milli Eğitim'den sanal dershane

Milli Eğitim Bakanlığı, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacını karşılamak için 'MEBİ' adlı Bireysel Öğrenme Platformu'nu hayata geçirdi. Platform, eğitimde fırsat eşitliğini sağlama hedefiyle tasarlandı. Ortaöğretim kademesindeki bütün öğrencilere bulundukları yer ve şartlardan bağımsız eşit eğitim imkanlarının sunulması amaçlanıyor.

ÖĞRENME SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRILACAK

MEBİ'de öğrenciler için geniş bir video havuzu ve soru bankası, konu özetleri, rehberlik videoları ve interaktif testler yer alıyor. Platformda 1.036 ders anlatım videosu, 17 bin 97 dakikadan oluşan videolu içerik, 1.036 konu özeti ve 61 bin 361 soru bulunuyor. MEBİ kapsamındaki konu anlatım videoları ile öğrenciler öğrendiklerini pekiştirebilmelerinin yanı sıra konu özetlerindeki anahtar bilgilerle de öğrenme sürecini kolaylaştırılacak.

Yapay zekanın aktif olarak kullanılacağı platformda, sistem öğrencilerin öğrenme izlerini takip ederek süreç içerisinde öğrenciye geri dönüşlerde bulunarak çalışma planını yeniden şekillendirmelerine yardımcı oluyor.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

MEBİ, "YKS Hazırlık", "Okul Dersleri", "Deneme/Yazılıya Hazırlanıyorum", "Çalışma Planı", "Raporlama" ve "Rehberlik" olmak üzere 6 modülden oluşuyor.

"YKS Hazırlık" modülü içerisindeki TYT, AYT ve YDT paketleri olarak sınıflandırılan kısımlarda öğrenciler, hazır bulunuşluk testi, değerlendirme testi, konu anlatım videosu, konu özeti, çözümlü örnek soru ve çözümlü çıkmış soruları inceleyebilecek.
"Okul Dersleri" modülünde öğrenciler yeni müfredata uygun ders paketlerine ulaşabilecek.
"Deneme/Yazılıya Hazırlanıyorum" modülünde YKS'ye yönelik Türkiye geneli denemeler yer alacak. Öğrenciler istediklerinde platform üzerinden ülke genelinde 2025 Haziran ayına kadar yapılacak 10 TYT, 6 AYT ve 6 YDT denemesine katılabilecek.
"Çalışma Planı" modülünde öğrenci kendi haftalık ders çalışma planını oluşturarak YKS hazırlık sürecini bu modül sayesinde daha sistemli ve disiplinli bir şekilde geçirebilecek.
Öğrenciler "Raporlama" modülünde "YKS Hazırlık" ve "Okul Dersleri" bölümlerine ait içeriklerin tamamlanma durumunu görebilecek.
Son olarak "Rehberlik" modülünde ise YKS hazırlık sürecinde aranılan motivasyona, psikolojik desteğe ve bilgilere ulaşılabilecek.

'KANKA'N YANINDA

Bakanlık, öğrencilerin platformda öğrencilere kolaylık sağlaması için KANKA adını verdiği yapay zeka destekli sanal asistan hizmetini MEBİ'ye ekledi. Vakit kaybetmeden öğrenciler KANKA'ya sorarak istedikleri sonuca hızlıca erişebiliyor.

MAHMUT ÖZAY

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