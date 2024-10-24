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Belediye şirketleri vergi yüzsüzü çıktı

SGK'ya olan prim borçlarında Ankara'dan sonra en borçlu ikinci büyükşehir belediyesi olma unvanını elinde bulunduran İzmir Büyükşehir Belediyesi, vergi borcu konusunda da ön sıralardaki yerini almayı ihmal etmedi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 24 Ekim 2024 08:34, Son Güncelleme : 24 Ekim 2024 08:33
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Belediye şirketleri vergi yüzsüzü çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu olan mükelleflerin isimlerini 'vergi yüzsüzleri' adı altında kamuoyuna açıklayacaklarını duyurmasından sonra, İzmir Kordon Vergi Dairesi de vergi borcu olan mükelleflerin listesini panosuna astı. 678 milyon 567 bin lira ile
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman Şirketi, birinci sırada yer alırken yine İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzenerji, 593 Milyon 256 Bin lira ile üçüncü sıraya yükseldi. Konak Belediyesi'ne bağlı Mer-Bel Şirketi'nin vergi borcu ise 108 milyon 120 bin lira olarak açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin SGK borçlarından sonra vergi borçlarında da ön sıralarda yer almış olması skandal olarak nitelendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz temmuz ayında SGK'ya prim borcu olan ilk beş belediyeyi açıkladı. Bakan Işıkhan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara Büyükşehir Belediyesinden sonra 5.3 milyar lira ile en borçlu ikinci belediye olduğunu söyledi.Bakan Işıkhan'ın açıklamaları hafızalardaki yerini korurken İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin aynı zamanda vergi yüzsüzü de olduğu ortaya çıktı.

VERGİ YÜZSÜZLERİ AÇIKLANDI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu olan mükelleflerin isimlerini 'vergi yüzsüzleri' adı altında kamuoyuna açıklayacaklarını duyurmasından sonra, İzmir Kordon Vergi Dairesi de 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle 5 milyon lirayı aşan vergi borcu bulunan mükelleflerin listesini panosuna astı.

İZELMAN 1. SIRADA YER ALDI
678 milyon 567 bin lira ile
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman (İzelman Genel Hizmet Otopark Özel Eğitim Danışmanlık İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.) Anonim Şirketi, birinci sırada yer alırken yine İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzenerji, 593 Milyon 256 Bin lira ile üçüncülüğü göğüsledi. Konak Belediyesi'ne bağlı Mer-Bel Şirketinin vergi borcu ise 108 milyon 120 bin lira olarak açıklandı. Mer-Bel listenin 9. Sırasında yer aldı

LİSTEDE BAŞKA KİMLER VAR
Gez İnşaat Malzemeleri 653 milyon 32 bin TL, STD Akaryakıt 184 milyon 711 bin TL, Yurtlak Demir Çelik 152 milyon 996 bin TL, Yıldırımoğlu Demir Çelik 145 milyon 712 bin TL ile listede ön sıralarda yer alan firmalar oldu. Özel Altınordu Sağlık Tesisleri'nin de 20 milyon 64 bin TL, iflas eden Ege Sağlık Tesisleri'nin 14 milyon 213 bin TL vergi borcu olduğu açıklandı. Aynı listede Sivri ailesine ait Kemalpaşa'daki Greton Granit firmasının 10 milyon 269 bin TL vergi borcu ile yer alması da dikkat çekti. İzmir'in tarihi spor kulübü Altay Spor Kulübü'nün vergi borcu ise 11 milyon 424 bin TL olarak bildirildi.

ŞERANOĞLU DA VAR
Öte yandan 1990'lı yılların sonunda İzmir Hilton Oteli'nde verdiği yaş günü partisi ile Türkiye'nin gündemine yerleşen ve daha sonra 16 bin kişiyi dolandırdığı ortaya çıkıp hapse giren Titan saadet zincirinin kurucusu Hakan Kenan Şeranoğlu da listeye girdi. Devletin, Çiftlikbank ve benzeri saadet zincirlerinin fikir babası olan Şeranoğlu'ndan aradan geçen 25 yıla rağmen 20 milyon 74 bin TL'ye ulaşan vergi borcunu tahsil edemediği görüldü.

ERTAN GÜRCANER

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